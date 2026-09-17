Lamine Yamal ırkçılık hakkında konuştu

·4·Spor
Lamine Yamal ırkçılık hakkında konuştu

Barcelona ve İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, futbol dünyasındaki ırkçılık sorununa karşı olgun yaklaşımını paylaştı. Henüz genç olmasına rağmen zor durumlarda soğukkanlılığını koruyan 17 yaşındaki kanat oyuncusu, Movistar Plus kanalına verdiği kapsamlı röportajda kariyeri boyunca birçok kez ayrımcılığa maruz kaldığını itiraf etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Euro 2024 şampiyonu, toplumdaki bazı kötü alışkanlıkların genellikle insanların farkına bile varmadığı gizli biçimlerde ortaya çıktığını vurguladı. Yamal'a göre, futbol sahasında ve dışında bu tür olaylar binlerce kez yaşandı ancak o, bu durumların duygularını ve oyununu etkilemesine izin vermiyor.

Saha içindeki baskılar ve oyuncunun duruşu

Sohbet sırasında konu, La Liga kapsamındaki kritik maçlara, özellikle Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan El Clasico mücadelelerine geldi. O maçlardan birinde, Raphinha dahil olmak üzere Barcelona oyuncuları rakip taraftarların hakaretlerine maruz kalmıştı. Yamal, o durumda ailesinin toplumu savunduğunu hatırlattı.

Genç yeteneğe göre, birisi ona siyah olduğunu söylediğinde bu onu hiç incitmiyor çünkü o gerçekten siyah bir birey. Ancak futbolcu, hakaret niyetiyle söylenen sözlerin kesinlikle yanlış olduğunu ve bu durumun hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini özellikle vurguladı.

Taraftarlar ve zihniyet

Yamal, psikolojik dayanıklılığını ve ırkçılıkla mücadeledeki kişisel felsefesini açıklarken, sahaya çıktığında taraftarların hareketlerine odaklanmamaya çalıştığını belirtti. Ona göre, bilet alıp stadyuma gelen ve saygısızlık yapan insanlar yüzünden kendi oyunundan aldığı keyfi kaybetmek doğru değil.

Bu yaklaşım, genç futbolcunun sadece sahada değil, hayatta da ne kadar olgunlaştığını gösteriyor. O, oyununa odaklanmayı ve olumsuz durumlara karşı doğru bir zihniyetle yaklaşmayı tercih ediyor.

Mazkur yondashuv yosh futbolchining nafaqat maydonda, balki hayotda ham qanchalik ulgʻayganini koʻrsatib beradi. U oʻzining oʻyiniga eʼtibor qaratishni va salbiy holatlarga nisbatan toʻgʻri mentalitet bilan yondashishni afzal koʻradi.

Lamine YamalBarcelonaIrkçılıkLa LigaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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