Çin'de televizyonlar için yeni ulusal standartlar getiriliyor

Çin'de, harici set üstü kutularından tamamen vazgeçilmesini ve tüm işlevlerinin doğrudan televizyonun kendisine entegre edilmesini öngören yeni ulusal teknik standartlar geliştiriliyor. ixbt.com'a göre bu girişim, ülkedeki ev eğlence sistemleri pazarında köklü bir değişikliğe yol açabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Devlet Radyo ve Televizyon İdaresi ile Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda "entegre televizyonlar" konsepti oluşturuluyor. Projenin temel fikri, tüketicileri gereksiz cihazlardan, kablolardan ve ek kumandalardan kurtarmaktır.

Yeni nesil televizyonların özellikleri

Geliştirilen teknik gereksinimlere göre, gelecekteki televizyonlar ek donanım gerektirmeden doğrudan yayınları bağımsız olarak alabilecek. Ayrıca kullanıcılar; yayını duraklatma, zaman kaydırma, kaçırılan programları izleme ve isteğe bağlı video oynatma işlevlerinden yararlanabilecekler.

Temel ilke olarak «tek televizyon ve tek kumanda» konsepti öne sürülüyor. Televizyon açıldıktan sonra kullanıcı, herhangi bir harici cihazı çalıştırmadan veya sinyal kaynağını değiştirmeden doğrudan TV kanallarına geçiş yapabilecek. Ayrıca yüksek çözünürlüklü içerik ve sesli kontrol desteği de öngörülüyor.

Geçiş süreci ve beklentiler

Uzmanlar, geleneksel set üstü kutularından bir anda vazgeçmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Milyonlarca mevcut cihaz, gerekli donanım veya yazılıma sahip olmadıkları için yeni işlevleri basit bir güncellemeyle alamayacak.

Bu nedenle teknoloji başlangıçta ağırlıklı olarak yeni modellerde uygulanacak ve tam geçiş süreci, televizyon parkının yenilenme hızına bağlı olarak birkaç yıl sürecektir. Ancak Çin, dünyanın en büyük televizyon ve set üstü kutusu üreticisi olduğundan, bu değişikliklerin küresel pazarı da etkilemesi bekleniyor.