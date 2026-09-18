Cristiano Ronaldo Al-Nassr kulübünü satın almaktan vaz mı geçti

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünü satın alma konusundaki son görüşmelerde yer almaması futbol kamuoyunda birçok soru işareti yarattı. Daha önce golcü oyuncunun bu yatırım projesine dahil olacağı ve sadece sahada değil, kulüp yönetiminde de önemli bir rol oynayacağı yönünde haberler çıkmıştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arriyadiyah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, şu anda kulüpteki hisseleri satın almak için yerel bir yatırım fonu, Amerikan şirketi RedBird ve Suudi iş insanı İbrahim Al-Muhaidib'den oluşan bir konsorsiyum faaliyet gösteriyor. Söz konusu grup, mevcut sezon sonuna kadar Al-Nassr şirketinden hisse almak amacıyla Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile görüşmelerini hızla sürdürüyor.

Görüşmelerdeki değişiklikler ve Ronaldo konusu

Ancak Suudi ve Amerikan taraflarının dahil olduğu bu yeni anlaşmanın detaylarında Cristiano Ronaldo'nun ismi hiç geçmiyor. Daha önce Portekizli futbolcunun yatırımcılarla birlikte kulübü devralması bekleniyordu ancak son süreçlerden uzak kalması birçok kişinin dikkatini çekti.

Şu an için futbolcunun bu yatırım projesinden doğrudan vazgeçtiğine dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Buna rağmen yaşanan son gelişmeler ve yeni konsorsiyumun kurulması, durumun netleşmesini gerektiriyor.

İç sorunlar ve gelecek planları

Kaynaklar, Ronaldo'nun Al-Nassr içindeki bazı sorunlar ve karmaşık meseleler nedeniyle kulüpteki yatırım projesine katılma fikrinden biraz soğumuş olabileceğini belirtiyor. Henüz golcü oyuncu bu konuda nihai ve açık pozisyonunu bildirmiş değil.

Uzmanlara göre, takım kaptanının gelecekteki hamleleri sadece sahadaki performansına değil, aynı zamanda kulüpteki finansal süreçlerin nasıl ilerleyeceğine de bağlı olacak. Al-Nassr çevresindeki bu tür değişimler, Suudi Arabistan Ligi'nin uluslararası arenadaki dikkatini daha da artırıyor.