Alex Baena, Lamine Yamal'ı dünyanın en iyi futbolcusu olarak nitelendirdi

·1·Spor
Alex Baena, Lamine Yamal'ı dünyanın en iyi futbolcusu olarak nitelendirdi

Villarreal orta saha oyuncusu Alex Baena, Barcelona'nın yeteneği Lamine Yamal'ı 2026 Ballon d'Or ödülünün en büyük favorisi olarak gösterdi. DAZN'a verdiği röportajda milli takımdan arkadaşını şu an dünyanın en iyi oyuncusu olarak tanımlayan futbolcu, onu Lionel Messi ile kıyasladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, bu yüksek övgü, 19 yaşındaki kanat oyuncusunun son sezondaki parlak performansının ardından yeni bir boyut kazandı. Lamine Yamal, geçtiğimiz sezon kulübüyle iki yerel kupa kazanmış ve milli takımıyla uluslararası arenada büyük başarılara imza atmıştı.

Ödül için ana adaylar

Alex Baena, bir sonraki Ballon d'Or ödülü için kendi kişisel ilk üçünü açıkladı. Ona göre ödüle Lamine Yamal, Rodri ve Lionel Messi layık.

  • Lamine Yamal – Dünyanın en iyi futbolcusu olarak ilk sırada.
  • Rodri – Dünya Kupası'ndaki üstün seviyesi ve en iyi oyuncu statüsü nedeniyle.
  • Lionel Messi – 39 yaşında bile çoğu kişinin ulaşamadığı sonuçları göstermeye devam ettiği için.
Baena, genç oyuncunun yeteneğine İspanya milli takımının yaz kamplarında yakından tanık olduğunu vurguladı. Ona göre, Lamine'ye özgü benzersiz hareketleri profesyonel futbolcular arasında kimsede görmek mümkün değil.

Villarreal temsilcisi, eskiden sadece Lionel Messi'nin oyununu izlemek için maçları takip ettiğini, şimdilerde ise sırf Lamine Yamal yüzünden Barcelona maçlarını kaçırmadığını itiraf etti. Bu tür bir saygı, genç yıldızın ne kadar yüksek bir seviyeye ulaştığının bir kanıtı.

Bilgi olarak, 70. Ballon d'Or ödül töreninin 26 Ekim'de Londra'da yapılması planlanıyor. Yamal, geçtiğimiz sezon kulüp ve milli takım formasıyla toplam 24 gol ve 18 asiste imza attı.

Ancak prestijli ödül töreninden önce hem Alex Baena hem de Lamine Yamal, kulüplerinin La Liga'daki zorlu şampiyonluk yarışında oynayacakları kritik maçlara odaklanmak zorundalar.

Lamine YamalAlex BaenaBallon d'OrLionel MessiLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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