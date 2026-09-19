Huawei yapay zeka eğitim sistemini kökten değiştirmeyi hedefliyor

Çinli teknoloji devi Huawei, 2027 yılına kadar yapay zeka modellerinin eğitimi alanında büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu girişimin, hem ülke içinde hem de küresel ölçekte yüksek performanslı bilgi işlem altyapısının geliştirilmesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınına göre, bu durum şirketin rotasyon başkanı Eric Xu tarafından Huawei Connect 2026 etkinliğinde açıklandı. Xu, konuşmasında Çin pazarında Huawei tarafından üretilen Ascend işlemcilerinin rolünün giderek arttığını özellikle vurguladı.

Ascend işlemcilerinin yeni nesli

Şu anda Huawei yönetimi, önümüzdeki üç yıl içinde Ascend işlemcilerinin üç yeni neslini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu yeni nesil hızlandırıcıların, öncekilere kıyasla iki kat daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği sağlaması bekleniyor.

Şirket uzmanlarına göre, bu cihazlar gelecekte yerel yapay zeka geliştiricileri için temel bir yapı taşı görevi görecek. Buna rağmen, Çin'deki birçok modern yapay zeka modeli hala NVIDIA çözümleri kullanılarak eğitilmeye devam ediyor.

Uluslararası pazar ve iç ihtiyaçlar

Huawei, eğitim süreçlerinde tam olarak ne tür değişiklikler olacağını şimdilik gizli tutuyor. Ancak şirketin, SuperPoD sistemlerini Çin dışındaki yüksek talep gören bölgelere test amaçlı küçük partiler halinde göndermeye başladığı biliniyor.

Buna rağmen, yakın gelecekte geniş çaplı bir uluslararası genişleme planlanmıyor. Eric Xu'nun belirttiğine göre, şu anda Huawei'nin mevcut üretim kapasitesi Çin iç pazarındaki talebi bile tam olarak karşılamaya yetmiyor.