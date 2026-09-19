Dünya'ya yakın asteroitlerin sayısı 40 bini aştı

Gökbilimciler, Dünya yörüngesine yakın olan ve yörüngesini kesen 40.000 gök cisminin keşfedildiğini duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre bu rakam, uzay araştırmaları tarihindeki önemli bir dönüm noktası olup, bunların yaklaşık 10 bini sadece son üç yıl içinde tespit edilmiştir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, yeni gök cisimlerinin keşfedilme hızının hızla arttığını vurguluyor. Örneğin, yüzyılın başında bu tür nesnelerin sayısı sadece 1.000 iken, 2016'da 15.000'e, 2022'de ise 30.000'e ulaşmıştı. İlk asteroit olan Eros 1898'de keşfedilmiş olsa da, asıl bilimsel sıçrama 1990'larda modern tarama teleskoplarının devreye girmesiyle gerçekleşti.

Risk değerlendirmesi ve yörüngeler

Yeni bir nesne bulunduğunda bilim insanları, birkaç gözlem verisini toplayarak bilgisayar modelleri yardımıyla nesnenin yörüngesini onlarca ve yüzlerce yıl öncesine kadar hesaplıyorlar. Yörüngenin belirlenmesi, çarpışma olasılığını hem artırabilir hem de azaltabilir. Örneğin, 2025 yılının başında 2024 YR4 asteroiti etrafındaki durum tam olarak bu senaryoya göre gelişmişti.

ESA verilerine göre, önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya ile çarpışma olasılığı sıfırdan farklı olan yaklaşık 2.000 yakın asteroit bulunmaktadır. Ancak bunların çoğu gerçek bir tehdit oluşturmayacak kadar küçüktür. Küresel yıkıma yol açabilecek bir kilometre çapından büyük nesneler ise kolayca tespit edilebiliyor ve bilim insanları bunların çoğunun halihazırda bulunduğundan emin.

Gelecekteki görevler ve yeni teknolojiler

Günümüzde ana odak noktası, boyutu 100 metre ile 300 metre arasında değişen orta büyüklükteki asteroitlerdir. Bunlar belirli bir bölgeye ciddi zarar verme kapasitesine sahiptir, ancak toplam sayılarının şu ana kadar sadece yüzde 30'u tespit edilebilmiştir. Yeni nesil yer tabanlı gözlemevlerinin faaliyete geçmesiyle bu alandaki çalışmaların daha da hızlanması bekleniyor.

Keşfedilen her yeni nesne sadece katalogları zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda tahmin yürütmek ve potansiyel tehlikeleri önleme planları yapmak için değerli bir zaman kazandırıyor. Uzmanlara göre mevcut sonuçlar, devasa sorunun sadece "buzdağının görünen kısmı" olup, gelecekte yeni teknolojilerle uzay güvenliği daha da güçlendirilecektir.