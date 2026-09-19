46. Satranç Olimpiyatı 4. Tur: Özbekistan Milli Takımlarının Bugünkü Rakipleri Kimler?

Semerkant'ın ev sahipliğinde düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatı'nda mücadele en yoğun ve çetin aşamaya girdi. Geride kalan üç turun sonuçlarına göre liderlik yarışı netleşirken, bugün 19 Eylül saat 15:00'te başlayacak 4. tur eşleşmeleri ve taş renkleri resmen açıklandı. Erkekler kategorisindeki merkez maçta Özbekistan ana milli takımı, beyaz taşlarla kardeş ülke Türkiye'ye karşı masaya oturacak. Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov liderliğindeki temsilcilerimiz için bu karşılaşma, şampiyonluk yolunda çok önemli bir sınav olacak. Yedek takımlarımız da ciddi rakiplerle karşılaşıyor: Gençlerden oluşan 'Özbekistan-2' siyah taşlarla Yeni Zelanda ile kozlarını paylaşırken, 'Özbekistan-3' takımı beyaz taşlarla Yemen temsilcilerine karşı hamle yapacak.

Kadınlar kategorisinde ise kızlarımız kıtalararası zorlu mücadelelere çıkıyor: Özbekistan-1 takımı beyaz taşlarla Güney Amerika'nın ünlü satranç okullarından Arjantin ile, Özbekistan-2 takımı ise komşu Kırgız Cumhuriyeti ile Orta Asya derbisinde karşılaşacak. Özbekistan-3 kızları ise Küba'ya karşı zorlu bir sınav verecek. Turnuvanın favorilerini de çetin maçlar bekliyor: ABD — Ukrayna, İspanya — Hindistan ve Sırbistan — Çin karşılaşmalarının 4. turun gerçek gerilim filmleri olması bekleniyor.

Peki, ev sahibi satrançcılarımız Türkiye ve Arjantin engelini nasıl aşacak, beyaz taşların avantajı galibiyet getirecek mi ve dünya satranç devlerinin karşı karşıya gelmesi puan durumunu nasıl değiştirecek?

«Türkiye sınavı ve dünya devlerinin kapışması»: Erkekler kategorisinde 4. tur eşleşmeleri

Semerkant arenasında en sıcak merkez eşleşmelerin dağılımı:

Özbekistan — Türkiye: Ev sahibinin 1. takımı beyaz taşlarla Avrupa'nın yükselen güçlü takımına karşı mücadele verecek;

Yeni Zelanda — Özbekistan-2: Temsilcilerimiz siyah taşlarla Okyanusyalı rakiplerine karşı önemli puanlar için savaşacak;

Özbekistan-3 — Yemen: Üçüncü takımımız Yemenli satranççılara karşı beyaz taş avantajıyla hamle yapacak;

ABD — Ukrayna: Turnuvanın en çetin maçlarından biri; turnuvanın baş favorisi Ukrayna'nın deneyimli büyükustalarına karşı;

İspanya — Hindistan: Hindistan'ın genç dâhileri güçlü İspanyol takımının direncini kırmaya çalışacak;

Sırbistan — Çin: Çinli büyükustalar Sırp satranç okulunun sıkı savunmasını yarmaya çalışacak;

Diğer karşılaşmalar: Almanya — Polonya, Yunanistan — Hollanda, Azerbaycan — Çekya ve İsrail — Macaristan eşleşmeleri de puanlar için ciddi bir mücadeleye sahne olacak.

«Arjantin, Kırgızistan derbisi ve Küba»: Kadınlar turnuvasında 4. tur eşleşmeleri

Kadınlar arasındaki keskin ve karmaşık karşı karşıya gelmeler:

Özbekistan — Arjantin: Ana takımımızın kızları (Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova) beyaz taşlarla Latin Amerikalılarla mücadele edecek;

Özbekistan-2 — Kırgızistan: Orta Asya'nın iki kardeş ve rakip takımı arasındaki prensip derbisi;

Küba — Özbekistan-3: Deneyimli Küba kadın takımı temsilcileri, üçüncü takımımıza karşı beyaz taşlarla hamle yapacak;

Moğolistan — Hindistan: Asya kıtasının iki güçlü okulu arasındaki merkez savaşı;

Ermenistan — Kazakistan: Kazakistan kadın takımı, turnuvanın favorilerinden Ermenistan'a karşı siyah taşlarla savunma yapacak;

Diğer merkez maçlar: Çin — Macaristan, İspanya — ABD, İngiltere — Azerbaycan ve Vietnam — Polonya karşılaşmaları oynanacak.

Taktik ve stratejik analiz: 4. tur neden belirleyici bir öneme sahip?

Uluslararası satranç uzmanları ve analistlerinin değerlendirmeleri:

Beyaz taş faktörü: Ana erkek ve kadın takımlarımızın beyaz taşlarla oynaması, açılışta inisiyatifi ele geçirmelerine ve baskı kurmalarına olanak tanıyacak;

Devlerin sıralanması: Tam olarak 4. turdan itibaren favoriler birbirleriyle karşılaşmaya başlayacak; ABD, Hindistan veya Çin'in puan kaybetmesi Özbekistan'ı puan durumunda liderliğe taşıyabilir;

Psikolojik baskı: Semerkant'taki dolu salonlar ve taraftar desteği, ev sahiplerine güç vermenin yanı sıra her oyunda yüksek sorumluluk yüklüyor;

Zaman rejimi: Tüm 4. tur maçları Taşkent saatiyle 15:00'te aynı anda başlayarak satrançseverlere unutulmaz bir akşam sunacak.

Semerkant semaları altında süren zeka ve metanet savaşının 4. turu, milli satranç tarihimizde yeni bir altın sayfa açmak için büyük bir fırsattır.

Sizce Özbekistan erkek ve kadın milli takımları bugünkü 4. turda Türkiye ve Arjantin karşısında nasıl bir skorla galip gelir? ABD — Ukrayna ve İspanya — Hindistan eşleşmelerinde kimin şansını daha yüksek görüyorsunuz? Kendi analitik tahminlerinizi yorumlarda bırakın ve Semerkant'taki bu tarihi Satranç Olimpiyatı özetini tüm arkadaşlarınızla ve spor tutkunlarıyla paylaşın!