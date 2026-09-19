Ilia Topuria'dan Gaethje'ye ağır suçlama: Justin'den nasıl bir yanıt geldi?

UFC dünyasında hafif ve tüy sıkletin en tehlikeli ve uzlaşmaz yıldızları arasındaki gerilim, yeni, beklenmedik ve oldukça keskin bir boyuta taşındı. UFC şampiyonu Ilia Topuria, organizasyonun en sert yumruklarına sahip «BMF» sembolik kemerinin sahibi Justin Gaethje'ye karşı benzeri görülmemiş ağır bir suçlamada bulundu. İspanyol dövüşçü, Gaethje'nin eldivenlerinde hile ve kural ihlali olduğunu açıkça ima ederek: «Şimdi kimin cesareti olduğunu göreceğiz. Desteğiniz için hepinize teşekkürler. Bir dahaki sefere Justin'in eldivenlerinin özel olarak kontrol edilmesi için ekstra dikkat göstereceğim, içine yasaklı bir şey koymadığından emin olmak için. Yakında görüşürüz»diyerek sosyal medyayı sarstı.

Bu provokatif saldırı, oktagonun en acımasız «kasaplarından» biri olan Justin Gaethje tarafından cevapsız bırakılmadı. Amerikalı nakavtçı, Topuria'nın iddialarını sert bir dille eleştirerek ona iğneleyici bir cevap verdi: «Tam 94 gün geçti ve bulabildiğin en iyi şey bu ucuz bahane mi? Tıpkı son dövüşündeki performansın gibi acınası bir durum. Daha iyisini yap, çocuk!» İki süper yıldız arasındaki bu açık nefret ve söz düellosu, UFC yönetiminin yılın en çok beklenen mega dövüşüne zemin hazırladığının sinyallerini veriyor.

Peki, Topuria'nın bu açıklaması gerçekten şüpheli gerçeklere mi dayanıyor, yoksa Dana White'ı milyon dolarlık bir karşılaşmayı organize etmeye zorlayan bir PR aracı mı? Gaethje bu çağrıya oktagonda nasıl yanıt verecek?

«Eldiven içinde hile mi yoksa psikolojik saldırı mı?»: Topuria ve Gaethje çekişmesi

UFC yıldızları arasındaki sansasyonel diyaloğun temel detayları:

Ilia Topuria'nın ağır iddiası: İspanyol şampiyon, Gaethje'yi oktagona çıkmadan önce eldiven bandajlarının arasına sertleştirici veya yasaklı madde yerleştirmekle suçluyor;

Komisyon denetimi talebi: Topuria, bir sonraki olası karşılaşmada Atletizm Komisyonu tarafından rakibinin eldivenlerinin özel ve titiz bir şekilde kontrol edilmesini talep edeceğini açıkladı;

Justin Gaethje'nin sert tepkisi: «Highlight» lakaplı dövüşçü, 94 gün boyunca sessiz kalıp şimdi bahane arayan Topuria'nın bu sözlerini, mağlubiyet korkusu ve zayıflık belirtisi olarak değerlendirdi;

Açık husumet: Her iki sporcu da birbirlerinin spor kariyerlerini ve son dövüşlerindeki hareketlerini aşağılayarak gerilimi maksimum seviyeye çıkardı.

«Bandajlar ve eldiven tartışmaları»: Dövüş sanatlarının en hassas konusu

Dövüş sporları tarihinde eldiven ve bandajlar etrafındaki skandallar:

Katı kurallar sistemi: UFC ve eyalet Atletizm Komisyonları, dövüşçülerin ellerini sarma (bandaj) sürecini rakip antrenörlerin gözü önünde ve özel imza karşılığında gerçekleştirir;

Bokstaki tarihi lekeler: Geçmişte boksta alçı veya ağırlaştırıcı maddelerin kullanıldığı durumlar (örneğin Margarito skandalı) yaşanmış olup, bu tür bir suçlama dövüş sporlarında en ağır iftira veya suç sayılır;

Psikolojik savaş aracı: Topuria'nın böyle bir tartışma başlatması, Gaethje'nin korkunç yumruk gücünü şüphe altına almak ve psikolojisini bozmak için planlanmış bir strateji olabilir.

Medya ve spor analizi: Uzmanların sonucu

MMA içeriden öğrenenleri ve analistlerin görüşleri:

«Yılın dövüşü» için temel: Hafif sıklet sıralamasındaki bu iki tehlikeli nakavtçının karşılaşması, UFC için gişe hasılatı açısından yüz milyonlarca dolarlık gelir getiren ana olay haline gelecektir;

Dana White'ın planı: Promosyon, bu sözlü atışmayı oktagona taşımak istiyor; süper dövüş, Las Vegas veya Abu Dabi'deki bir numaralı turnuvanın ana karşılaşması olabilir;

Stillerin savaşı: Eğer karşılaşma resmen onaylanırsa, Topuria'nın hızlı ve isabetli boksu, Gaethje'nin vahşi low-kick'leri ve nakavt yumruklarına karşı uzlaşmaz bir mücadele sunacaktır.

Topuria ve Gaethje arasındaki bu keskin «eldiven skandalı», spor etiği sınırlarını aşarak, oktagon içinde ancak acımasız bir nakavtla sona erebilecek gerçek bir kişisel husumete dönüştü.

Sizce, Ilia Topuria'nınJustin Gaethje'ye yönelttiği «eldivene yasaklı madde koyma» suçlamasında doğruluk payı var mı, yoksa bu sadece dövüş öncesi dikkat çekmek için uydurulmuş ucuz bir bahane mi? Eğer bu iki nakavtçı oktagonda karşılaşırsa, kim galip gelir; Topuria mı yoksa Gaethje mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve UFC dünyasındaki bu sıcak gelişmeyi tüm MMA severlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!