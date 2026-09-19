Starlink Mobile V2 uyduları 5G hızında bağlantı sunuyor

·2·Teknoloji
Starlink Mobile V2 uyduları 5G hızında bağlantı sunuyor

Starlink, Asya bölgesinde ilk kez Starlink Mobile V2 uydularını devreye almak amacıyla Japon operatör au (KDDI) ile stratejik bir ortaklık başlattığını duyurdu. Ixbt.com'a göre bu proje, 2021'den beri devam eden iş birliğinin mantıklı bir devamı niteliğinde olup, hâlihazırda faaliyette olan au Starlink Direct hizmetini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil sistemin ilk yeteneklerinin uygulamaya konulması ve tam kapasiteyle faaliyete geçmesi 2027 yılı için planlanıyor. Bu girişim, uzak bölgelerdeki bağlantı kalitesini kökten iyileştirmek ve yer tabanlı ağların kapasitesini uzay teknolojileri yardımıyla genişletmek adına önemli bir adım olacak.

Yeni nesil teknolojinin yetenekleri

Starlink Mobile V2 uyduları, önceki V1 sürümüne kıyasla önemli ölçüde büyütülmüş anten sistemleriyle donatıldı. Bu, tek bir uzay aracının bant genişliğini 20 kat, veri iletim yoğunluğunu ise 100 kat artırmasına olanak tanıyor.

Bu teknolojik sıçrama, Starlink Mobile hizmetinin sadece basit metin mesajlaşmasıyla sınırlı kalmayıp; yüksek hızlı internet, VoLTE sesli aramalar, kesintisiz video akışı ve çeşitli uygulamaların tam kapsamlı kullanımına imkân tanımasının önünü açıyor.

Uzak bölgeler için avantajlar

Projenin temel amacı, yer tabanlı iletişim ağlarının bulunmadığı dağlık bölgeler, ulaşılması zor adalar ve diğer kırsal alanlardaki kullanıcılara istikrarlı bir bağlantı sağlamaktır. En önemlisi, sistemden yararlanmak için kullanıcıların özel uydu çanakları kurmasına gerek kalmayacak.

SpaceX'in planına göre, standart akıllı telefonlar doğrudan yörüngedeki uydulara bağlanacak. Yeni nesil sistemin, bu tür zorlu bölgelerdeki mobil iletişim kalitesini modern 5G yer tabanlı ağlar seviyesine yaklaştırması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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