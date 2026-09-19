OnePlus 16 amiral gemisi: 9000 mAh batarya ve 185 Hz ekran tanıtılıyor

·2·Teknoloji
OnePlus 16 amiral gemisi: 9000 mAh batarya ve 185 Hz ekran tanıtılıyor

Akıllı telefon pazarı bir başka rekortmen cihazını karşılamaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, ünlü içeriden bilgi sızdıran (insider) Abhishek Yadav, geleceğin amiral gemisi OnePlus 16 akıllı telefonunun tüm temel teknik detaylarını açıkladı. Bu modelin, devasa kapasitesi ve gelişmiş yetenekleriyle mobil endüstride yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı oldu. Edinilen bilgilere göre akıllı telefon, BOE X4 model bir ekranla donatılacak. Standart yenileme hızı 165 Hz olsa da, bazı özel oyunlarda bu değer rekor seviyedeki 185 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bu durum, oyuncular için son derece akıcı ve konforlu bir görsel deneyim sunuyor.

Rekor seviyede güç ve performans

Cihazın özerkliği de imrenilecek düzeyde. İçeriden gelen bilgilere göre OnePlus 16 amiral gemisi, tam 9000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılacak. Böylesine büyük bir bataryayı hızlıca şarj etmek için 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojileri öngörülüyor.

Akıllı telefonun donanım kısmı da takdire şayan. Cihazın temelinde, henüz resmi olarak tanıtılmamış güçlü Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi yer alacak. Ayrıca cihazın modern 5G n79 bandını destekleyeceği ve ColorOS 17 yazılım platformunda çalışacağı belirtildi.

Kamera yetenekleri

Fotoğraf çekim yetenekleri açısından da amiral gemisi, sınıfında liderliğe aday. Cihazın ana kamerası, 1/1,4 inç optik formatına sahip 200 megapiksellik bir sensörle donatılacak. Ayrıca arka paneldeki modülde, her biri 50 megapiksel olan iki kamera daha; ultra geniş açılı ve periskopik modüller yer alacak.

Bilgi için belirtmek gerekirse, bu haberi yayan içeriden bilgi sızdıran Abhishek Yadav, geçmişte de isabetli tahminleriyle tanınıyor. Daha önce Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve Mi 10T Lite akıllı telefonlarının teknik özelliklerini resmi duyurularından önce doğru bir şekilde sızdırmıştı. Bu seferki sızıntı bilgileri de teknoloji meraklılarında büyük ilgi uyandırıyor.

OnePlus 16SnapdragonAkıllı TelefonAmiral GemisiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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