Semerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 3. turundan sonra Özbekistan milli takımları kaçıncı sırada?

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda rekabet giderek kızışıyor ve turnuva tablosundaki liderler grubu şekilleniyor. 3. tur sonuçlarına göre, Özbekistan'ın ana erkek milli takımı averaj puanlarıyla dünya sıralamasında 4. sırada, kadın milli takımı ise onurlu bir 5. sırada yer alıyor. Geride kalan turda erkek ve kadın ana kadrolarımız 3:1'lik skorlarla önemli galibiyetler elde etti: Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov liderliğindeki Özbekistan-1, Avrupa'nın güçlü takımlarından Avusturya'yı mağlup ederken, kadın ana takımımız ise Endonezya karşısında güven verici bir zafer kazandı.

Yedek kadrolarımız da kıyasıya mücadelelere girişti: «Özbekistan-3» erkek ve kadın takımları Fas (3,5:0,5) ve Suudi Arabistankarşısında (4:0) farklı skorlarla galip gelirken, ikinci kadrolarımız Almanya (1,5:2,5) ve İspanya (1:3) takımlarına karşı oynadıkları maçlarda minimal farkla mağlup oldu. Şimdi ise bugün başlayacak 4. turda temsilcilerimizi kıtalararası prensip meselesi haline gelen zorlu sınavlar bekliyor: Erkek takımı Türkiye ile, kadın takımı ise Güney Amerika devi Arjantin ile masaya oturacak.

Peki, 3 turdan sonraki 6 puanlık genel performans, takımlarımızın şampiyonluk şansını ne ölçüde artırıyor ve 4. turdaki mücadeleler liderlik tablosunu nasıl değiştirecek?

«3:1'lik zaferler ve 3. turun tüm sonuçları»

Özbekistan takımlarının 3. turda kaydettiği tam sonuçlar:

Erkekler (Özbekistan-1 — Avusturya 3:1): Ana takımımız ustalığını konuşturarak Avrupa temsilcisini yendi ve yüzde yüzlük puanla liderliğini korudu;

Erkekler (Özbekistan-2 — Almanya 1,5:2,5): Gençlerden oluşan ikinci kadromuz, Bundesteam büyükustalarına karşı verilen çetin mücadelede minimal skorla kaybetti;

Erkekler (Özbekistan-3 — Fas 3,5:0,5): Üçüncü kadromuz, Afrikalı rakiplerine karşı net ve büyük bir galibiyet elde etti;

Kadınlar (Özbekistan-1 — Endonezya 3:1): Kızlarımız, Asya'nın güçlü takımının direncini kırarak 3. turu galibiyetle kapattı;

Kadınlar (Özbekistan-2 — İspanya 1:3): İkinci kadın takımımız, tecrübeli İspanyol satranç okuluna karşı puan kaybetti;

Kadınlar (Özbekistan-3 — Suudi Arabistan 4:0): Üçüncü kadın kadromuz tüm masalarda galip gelerek «sıfıra karşı» bir skor kaydetti.

«TOP-10 ve 6 puanlık mutlak sonuç»: Turnuva tablosundaki durum

3. tur sonuçlarına göre, FIDE resmi tablosundaki durum:

Erkekler mücadelesi (Özbekistan — 4. sıra): Temsilcilerimiz 3 maçta 3 galibiyet (6 maç puanı, 10,5 oyun puanı ve 26 katsayı) ile Romanya (1. sıra), Fransa (2. sıra) ve Polonya'dan (3. sıra) sonra dördüncü sırada yer aldı; Çin de 4-5. sıraları temsilcilerimizle paylaşıyor;

Kadınlar mücadelesi (Özbekistan — 5. sıra): Kızlarımız 6 puan, 11 oyun puanı ve 28 katsayı ile ABD (1. sıra), Romanya (2. sıra), Hindistan (3. sıra) ve Polonya'dan (4. sıra) sonra 5. sıraya yerleşti;

Favorilerin yoğunluğu: İlk ondaki tüm takımlar 6'şar maksimum maç puanına sahip olup, sıralamalar sadece ek katsayılar (Sonneborn-Berger) ve partilerde toplanan puanlar hesabı ile belirlenmektedir.

«Türkiye, Arjantin ve Orta Asya derbisi»: 4. turun sıcak eşleşmeleri

Bugün gerçekleşecek 4. turda temsilcilerimizi bekleyen rakipler:

Erkekler: Özbekistan-1 — Türkiye: Ana takımımız beyaz taşlarla Avrupa'nın yükselen takımına karşı merkez mücadelesi verecek; Yeni Zelanda — Özbekistan-2: İkinci kadromuz Okyanusya temsilcilerine karşı mücadele edecek; Özbekistan-3 — Yemen: Üçüncü kadromuz Yemenli satranççılar karşısında sınav verecek;

Kadınlar: Özbekistan-1 — Arjantin: Ana kadın takımımız, Güney Amerika'nın ünlü okulunun temsilcileriyle karşılaşacak; Özbekistan-2 — Kırgızistan: Orta Asya derbisinde komşu cumhuriyetin kızlarına karşı prensip meselesi olan bir maç oynanacak; Küba — Özbekistan-3: Üçüncü kadın takımımız, Latin Amerikalı tecrübeli Küba takımına karşı hamle yapacak.



Semerkant'taki 4. tur maçlarının, Özbekistan milli takımlarının madalyaya giden yolunda ve tablonun zirvesine çıkışında stratejik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Sizce Özbekistan erkek ve kadın milli takımları, bugünkü 4. tur sonuçlarına göre turnuva tablosunda TOP-3'e girip şampiyonluk yarışında liderliği ele geçirebilecek mi? Türkiye ve Arjantin ile olan maçlarda temsilcilerimizden nasıl bir skor bekliyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Semerkant'taki bu tarihi Satranç Olimpiyatı haberlerini tüm spor tutkunları ve arkadaşlarınızla paylaşın!