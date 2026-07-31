Liverpool Efsanesi Muhammed Salah Al-Ittihad Kulübüne Transfer Oluyor

·60·Spor
Liverpool Efsanesi Muhammed Salah Al-Ittihad Kulübüne Transfer Oluyor

Kariyerini Liverpool kulübünde tamamlayan Mısırlı forvet ve dünya futbolunun yıldızlarından biri Muhammed Salah Suudi Arabistanşampiyonu Al-Ittihad kulübüne transfer olmak üzere. Bu haber, prestijli Goal yayını tarafından duyuruldu. Transferde nihai anlaşmaya varıldığı ve belgelerin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor. Bu gelişme, Suudi Pro Ligi tarihindeki en büyük ve ses getiren transferlerden biri olacak.

Beşiktaş ile görüşmeler başarısız oldu: Maddi anlaşmazlıklar

Mısırlı golcünün kariyerine devam etme konusundaki ilk planları Avrupa kıtasıyla ilgiliydi. Kaynakların belirttiğine göre Muhammed Salah, Türkiye'den Beşiktaş kulübü ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak taraflar mali şartlar konusunda anlaşamadı.

Özellikle futbolcu ile kulüp arasındaki maaş miktarı ve ek bonuslar konusundaki anlaşmazlıklar müzakerelerin durmasına yol açtı. Tam da bu durum Suudi Arabistanekiplerinden Al-Ittihad yöneticileri için bir fırsat yarattı.

Al-Ittihad'dan çılgın teklif: Yıllık 25 milyon dolar maaş

Liverpool'un eski lideri serbest oyuncu statüsüne kavuşunca Al-Ittihad yönetimi hemen temasa geçti. Suudiler, Salah'a finansal açıdan oldukça cazip bir sözleşme teklif etti.

Özellikle önerilen yeni anlaşmaya göre Mısırlı forvetin yıllık maaşı 25 milyon dolar (yaklaşık 23 milyon euro) olarak belirlendi. Bu rakam onu Suudi Pro Ligi'ndeki en çok kazanan futbolculardan biri yapacak. Haberlere göre Salah bu teklifi kabul etti ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme onayını verdi.

Muhammed Salah'ın transfer analizi ve istatistikleri

Kriter / Detaylar

Analiz ve Yorum

Futbolcu

Muhammed Salah (Mısır, 32 yaşında)

Güncel Durumu

Serbest oyuncu (Liverpool'dan ayrıldı)

Görüşme Anlaşmazlığı

Beşiktaş (Türkiye) – Başarısız (maddi anlaşmazlık)

Yeni Kulübü

Al-Ittihad (Suudi Arabistan, Cidde)

Teklif Edilen Maaş

Yıllık 25 milyon dolar (resmi onay bekleniyor)

Anlaşma Durumu

Onay verildi, belgelerin imzalanması bekleniyor

Sonuç ve Tahminler: Liverpool efsanesi için yeni bir dönem başlıyor

Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan'a taşınması dünya futbolunda yılın en büyük transferlerinden biri olarak tarihe geçebilir. Liverpool formasıyla yedi yıl boyunca iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan efsanevi forvet şimdi yeni bir maceraya atılıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Liverpool'dan serbest oyuncu olarak ayrıldıktan sonra Al-Ittihad'ın sunduğu finansal ve sportif şartları en ideal seçenek olarak değerlendirdi.

Eğer transfer gerçekleşirse, Salah'ın Suudi Pro Ligi'nin kalitesini artırması ve Cidde kulübünün AFC Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bu transfer, Suudi Arabistan futbolunun küresel düzeydeki itibarını artırma yolunda atılan bir sonraki önemli adım olacak.

Bu önemli futbol haberini arkadaşlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın! Çoğu kişi Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan'a transferinin detaylarını ve rekor maaşını öğrenmek isteyecektir.

Sizce Muhammed Salah Suudi Pro Ligi'nde de Avrupa standartlarında performans sergileyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Muhammed SalahLiverpoolAl-IttihadBeşiktaşSuudi Arabistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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