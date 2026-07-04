Ange Postecoglou Suudi Arabistan'a gitti: Cristiano Ronaldo ile birlikte çalışacak

·33·Spor
Ange Postecoglou Suudi Arabistan'a gitti: Cristiano Ronaldo ile birlikte çalışacak

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Tottenham ve Celtic gibi kulüplerdeki görevleriyle tanınan Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou, Riyad ekibinin başına getirildi. Bu atama dünya futbolu kamuoyunun dikkatini çekiyor, zira deneyimli teknik adam artık beş kez Altın Top kazanan Cristiano Ronaldo ile birlikte çalışacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Al-Nassr yönetimi, takımı yeni bir aşamaya taşımak ve bölgedeki hegemonyasını sürdürmek amacıyla Postecoglou adında karar kıldı. Kulüp, sosyal medyadaki resmi hesapları üzerinden teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığını doğruladı. Avustralyalı teknik adam, takımdan ayrılan Jorge Jesus'un yerine geçti.

Başarısız kısa süreli görevin ardından yeni fırsat

Ange Postecoglou için Suudi Arabistan'daki bu görev, itibarını yeniden kazanması için harika bir fırsat. Onun son iş yeri İngiltere'nin Nottingham Forest kulübüydü. Ancak City Ground stadyumundaki görevi yalnızca 39 gün sürdü. Bu süre zarfında takım sekiz maçta tek bir galibiyet bile alamadı ve sonuç olarak teknik adam görevden alındı.

Postecoglou o dönemi "acımasız" olarak nitelendiriyor. Onun sözlerine göre, maç biter bitmez basın toplantısına bile katılmadan işten çıkarıldığını öğrendi. Al-Nassr ile imzalanan sözleşme ise ona dünyanın en büyük futbolcularından biriyle aynı safta yer alarak yeniden galibiyet yoluna dönme imkanı sunuyor.

Kazanma deneyimi ve başarılar

Nottingham Forest'taki başarısızlık özgeçmişine gölge düşürse de, Al-Nassr yönetimi onun önceki başarılarına yüksek not verdi. Postecoglou, Tottenham'ın başında Londra ekibinin uzun yıllar süren kupasız serisine son vermişti. Takımıyla Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı yenerek kupayı kazandı.

Ayrıca İskoçya'nın Celtic kulübündeki görevi de başarılı geçti. Glasgow ekibiyle beş kupa kazandı, bunların arasında iç şampiyonada "treble" (bir sezonda üç kupa) da yer aldı. Artık teknik adam hücum futbolu felsefesini Suudi Pro Ligi'nde deneyecek.

Suudi Arabistan kulüpleri son yıllarda yalnızca yıldız futbolcuları değil, güçlü teknik direktörleri de şampiyonalarına çekerek ligi dünyanın en güçlü birinciliklerinden birine dönüştürmeyi hedefledi. Postecoglou ve Cristiano Ronaldo tandemı gelecek sezonda Al-Nassr taraftarları için büyük umutlar vaat ediyor.

Al-NassrAnge PostecoglouCristiano RonaldoFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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