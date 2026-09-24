Xiaomi, RGB-Mini LED teknolojili yeni büyük televizyon serisini tanıttı

Xiaomi, ekran teknolojileri pazarında önemli bir adım atarak, ilk RGB-Mini LED aydınlatma sistemine sahip S Pro RGB 2027 televizyon serisini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu seri gelişmiş özellikleri ve fiyat politikasıyla dikkat çekiyor; özellikle 98 inçlik dev modelin Çin'deki devlet teşvikleri dahil fiyatının 1715 dolar olması sektörde büyük ilgi uyandırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni seri dört ana modelden oluşuyor ve kullanıcılara 65, 75, 85 ve 98 inç ekran boyutları sunuluyor. Çin pazarındaki devlet teşvikleri dikkate alındığında, bu ekranların fiyatları sırasıyla 760, 890, 1115 ve 1715 dolardan başlıyor. Bu, yüksek teknolojili bu kadar büyük paneller için piyasadaki en rekabetçi tekliflerden biri olarak kabul ediliyor.

RGB-Mini LED teknolojisi ve görüntü kalitesi

S Pro RGB 2027 modellerinin geleneksel Mini LED cihazlardan temel farkı, aydınlatma sisteminin yapısındadır. Xiaomi, geleneksel mavi kuantum noktalı LED'ler yerine ayrı ayrı kontrol edilebilen kırmızı, yeşil ve mavi LED'ler kullanmıştır. Bu yaklaşım, ek ışık dönüştürme aşamasını ortadan kaldırmayı ve renk doğruluğunu önemli ölçüde artırmayı mümkün kılmıştır.

Master Picture Engine 3.0 teknolojisiyle uyumlu çalışan televizyonlar, BT.2020 renk uzayını yüzde 100 kapsıyor. Ekranların en yüksek parlaklığı 5000 nit seviyesine ulaşıyor. Yerel karartma bölgelerinin sayısı ise diyagonale göre değişiyor: 65 inçlik versiyonda 2160, 75 inçlik versiyonda 2880, 85 inçlik versiyonda 3744 ve amiral gemisi 98 inçlik modelde tam 4860 bölge bulunuyor; bu da parlak nesnelerin etrafındaki bulanıklığı azaltıyor.

Performans ve ek özellikler

Cihaz 4K çözünürlüğü destekliyor ve ekran yenileme hızı 180 Hz seviyesinde. Özel oyun modunda ise çözünürlüğü düşürerek yenileme hızını 360 Hz'e kadar çıkarmak mümkün. Ayrıca televizyon, milimetre dalga radarı yardımıyla izleyicinin hangi açıdan baktığını algılayarak gerçek zamanlı olarak renk bozulmalarını otomatik düzeltme özelliğine sahip.

Televizyonlar dört çekirdekli Cortex-A73 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile donatılmıştır. Yazılım tarafında, Xiaomi akıllı ev ekosistemiyle tam entegre çalışan HyperOS 4 sistemi kullanılmıştır. Metal kasanın kalınlığı 49,7 mm olup duvara monte edildiğinde sadece 5 mm mesafe bırakıyor; ses sistemi için ise Harman 2.1.2 formatı tercih edilmiş.