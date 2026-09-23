Çeyrek final tablosu: Asya Oyunları'nda grup aşaması "patlama" ile sona erdi

Japonya'nın yeşil sahalarında düzenlenen XX. Yaz Asya Oyunları futbol turnuvasında grup aşaması, beklenmedik dramalar ve büyük sansasyonlarla sona erdi. Özellikle 23 Eylül'deki 3. tur maçları kıta futbolunda gerçek bir deprem etkisi yarattı: B Grubu'nda turnuvanın favorilerinden biri olarak görülen İran, KDP (Kuzey Kore) temsilcilerine 1:4 gibi utanç verici bir skorla boyun eğerek play-off şansını kaybetti ve evine dönmek zorunda kaldı. Çin ise BAE ile 0:0 berabere kalarak 5 puan topladı ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Ayrıca A Grubu'nda turnuvanın ev sahibi Japonya, Tayland kalesine karşılıksız 3 gol göndererek (3:0) yüzde yüzlük bir sonuçla, yani 9 puanla 1. sırayı aldı; komşu Kırgızistan ise Hong Kong'u 4:0 ile geçerek Asya Oyunları'na güzel bir veda etti. En önemlisi, çeyrek finalin tüm eşleşmeleri ve maç takvimi tamamen şekillendi. Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı, yarı final bileti için 25 Eylül sabahı saat 10:00'da kıtanın bir diğer devi olan Suudi Arabistan ile zorlu ve belirleyici bir maça çıkacak.

Peki, Kuzey Kore'nin bu sansasyonel yürüyüşü nereye kadar devam edecek, Özbekistan Suudi Arabistan engelini nasıl aşacak ve madalyalara giden yolda kimler favori gösteriliyor?

«KDP sansasyonu, İran'ın fiyaskosu ve Özbekistan'ın maçı»: 3. turun 5 ana noktası

Asya Oyunları grup aşamasının belirleyici döneminden en önemli gerçekler:

İran'ın beklenmedik mağlubiyeti: KDP milli takımı, İran'ı 4:1 ile darmadağın ederek turnuvanın favorilerinden birini play-off dışında bıraktı;

Özbekistan'ın rakibi belli oldu: Olimpiyat takımımız 25 Eylül günü saat 10:00'da yarı final bileti için Suudi Arabistanile karşı karşıya gelecek;

Japonya'nın kusursuz yürüyüşü: Turnuva ev sahipleri Tayland'ı 3:0 mağlup ederek 9 puanla grupta mutlak lider oldu;

Çin'den 1. sıra: BAE ile 0:0'lık beraberlik, Çin'e B Grubu'nda liderliği ve Tayland ile eşleşme imkanını verdi;

Kırgızistan'ın galibiyet notası: Komşu cumhuriyetin futbolcuları, Hong Kong karşısında 4:0'lık net bir galibiyetle turnuvadaki katılımlarını noktaladı.

Asya Oyunları-2026: 3. tur sonuçları ve çeyrek finalin tam tablosu

Grup aşamasının son maçları ve yaklaşan 1/4 final programı:

Grup ve Aşama Maç ve Sonuç Gol atanlar ve durumlar A Grubu Japonya — Tayland 3:0 Nakajima (31), Kosugi (47), Ishi (48) — Japonya 9 puanla 1. sırada A Grubu Kırgızistan — Hong Kong 4:0 Omarov (7), Madanov (22), Abdujaparov (63), Nematov (86) B Grubu İran — KDP 1:4 Ri Song Hung (17, k.k.) — Cho Kuk (41), Ra (44, 51), Chung Song (68) — İran turnuvadan elendi B Grubu Çin — BAE 0:0 Çin 5 puanla 1. sırayı garantiledi ÇEYREK FİNAL (25 Eylül) 10:00. Özbekistan — Suudi Arabistan Günün ana entrikası: Orta Asya ve Basra Körfezi mücadelesi ÇEYREK FİNAL (25 Eylül) 15:30. Güney Kore — Vietnam Kıta devi ve Güneydoğu Asya'nın büyük sürprizi arasındaki maç ÇEYREK FİNAL (26 Eylül) 11:00. Çin — Tayland Hızlı kanatlar ve fiziksel güç mücadelesi ÇEYREK FİNAL (26 Eylül) 15:30. Japonya — KDP Ev sahipleri ile turnuvanın büyük keşfi arasındaki derbi

Futbol ekspertizi ve taktik analiz: Özbekistan, Suudi engelini nasıl aşacak?

Asya futbolu uzmanları ve analistlerinin sonuçları:

Suudi Arabistan faktörü ve zorlu rekabet: Suudiler her zaman teknik ve taktik açıdan mükemmel organize olmuş, pozisyonları soğukkanlılıkla bitiren bir takım olarak bilinir; onlara karşı sabah 10:00'daki maçta futbolcularımızdan yüksek konsantrasyon ve ilk dakikadan itibaren aktif pres talep ediliyor;

KDP'nin korkunç sansasyonu: Kuzey Kore'nin İran gibi fiziksel olarak güçlü bir takımın kalesine 4 gol atması, bu takımın temposunun ve disiplininin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi; çeyrek finalde Japonya'ya ciddi baş ağrısı yaratacakları kesin;

Özbekistan'ın madalyalara giden açık yolu: İran'ın elenmesi ve turnuva tablosunun şekillenmesi, takımımız için tarihi bir fırsattır; Suudi engeli aşılırsa, önümüzde yarı final ve Asya Oyunları şampiyonluk kupası yaklaşıyor;

Dinlenme süresinin azlığı: Grup aşamasından play-off'a geçişte takımlara çok az dinlenme süresi verildi; böyle bir dönemde yedek kulübesinin genişliği ve teknik heyetin rotasyon kararları belirleyici rol oynar.

Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı, 25 Eylül'de Suudi Arabistan'a karşı oynayacağı maçta Özbek futbolunun kıtadaki liderlik potansiyelini bir kez daha kanıtlamaya hazırlanıyor.

Sizce Özbekistan milli takımı 25 Eylül'de Suudi Arabistan'ı kaç kaç yenerek yarı finale çıkabilir? KDP'nin İran karşısındaki 4:1'lik galibiyetini tesadüf mü görüyorsunuz yoksa yeni bir gücün doğuşu mu? Kişisel tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve milli takımımızın play-off'taki yürüyüşüne adanmış bu makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!