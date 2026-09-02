Alvaro Gonzalez, Cristiano Ronaldo hakkında neler açıkladı

·1·Spor
Alvaro Gonzalez, Cristiano Ronaldo hakkında neler açıkladı

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde eski takım arkadaşı olan İspanyol savunma oyuncusu Alvaro Gonzalez, efsanevi Portekizli forvet Cristiano Ronaldo hakkında ilginç anılarını paylaştı. Goal.com'un haberine göre, deneyimli futbolcu, beş kez Altın Top kazanan oyuncunun saha içindeki tavrı ile saha dışındaki insani özelliklerinin birbirinden keskin bir şekilde ayrıldığını vurguladı. Bu görüşler, yıldız futbolcunun kapalı kapılar ardındaki gerçek yüzünü ortaya koyması açısından önem taşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Radio MARCA'ya verdiği röportajda Alvaro Gonzalez, Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giydiği dönemdeki izlenimlerini paylaştı. Ona göre Portekizli forvet, takım arkadaşlarına her zaman yardım etmeye çalışan, iletişimde basit ve samimi bir insan olarak öne çıkıyor. Gonzalez, bu özelliği sadece kendisinin değil, ortak tanıdıkları diğer futbolcuların da doğruladığını ekledi.

Sahadaki büyük değişim

Ancak soyunma odasından sahaya adım attığı andan itibaren Cristiano Ronaldo'nun tamamen başka bir insana dönüştüğü belirtildi. Alvaro Gonzalez'in ifadesiyle, Portekizli golcü yeşil sahada gerçek bir rekabet canavarına, yani zafer için yanıp tutuşan vahşi bir rakibe dönüşüyor. Antrenmanlardaki durmak bilmeyen çalışkanlığı ve fiziksel mücadelelerdeki aktifliği tüm takımı etkilemeyi başarıyordu.

Savunma oyuncusu, antrenmanlar sırasında aralarında sık sık sert fiziksel ikili mücadelelerin yaşandığını hatırlattı. Buna rağmen, bu tür gergin anlar antrenmandan hemen sonra unutuluyor, jakuzide birlikte dinlenip şakalaşarak sona eriyordu. Bu durum, futbolcular arasındaki sağlıklı ortamın korunmasına yardımcı oluyordu.

Tarihi miras ve gelecekteki hedefler

2022-23 sezonunda bu ikili tüm kulvarlarda toplam 11 maçta sahaya çıktı ve 6 galibiyet elde etti. Şu anda 41 yaşında olan ve Al-Nassr ile 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerinde 1000 gol atma gibi devasa bir tarihi hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor. Şimdiye kadar oynadığı 1333 resmi maçta 978 gol atmayı başardı.

Eski takım arkadaşına göre, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi büyük sporcular, durmak bilmeyen çalışmaları ve zafer açlıkları sayesinde futbol tarihinde sonsuza dek kalacaklar. Onların saha içindeki ve dışındaki profesyonel tutumları, genç futbolcular için hala önemli bir örnek teşkil etmeye devam ediyor.

Cristiano RonaldoAl-NassrAlvaro GonzalezLionel MessiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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