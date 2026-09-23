Madrid derbisinde Jude Bellingham ve Cristian Romero arasında gerginlik yaşandı

Madrid derbileri her zaman uzlaşmaz ve sert mücadelelere sahne olmasıyla bilinir, ancak La Liga kapsamındaki son karşılaşma sadece puan mücadelesiyle değil, uluslararası düzeydeki eski bir husumetin yeniden alevlenmesiyle de akıllarda kaldı. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan ve Atlético Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta, Real Madrid yıldızı Jude Bellingham ile ev sahibi ekibin savunmacısı Cristian Romero arasında sert sözlü tartışmalar yaşandı. Bu durumu Goal.com bildiriyor.

Movistar kanalının El Dia Despues programında yayınlanan görüntülere göre, iki futbolcu arasındaki gerilim, Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere-Arjantin maçından kalan eski anlaşmazlıkların bir devamı niteliğindeydi. Maç boyunca hakem kararları ve sert müdahaleler nedeniyle tansiyon zirveye ulaştı. Özellikle Cristian Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kart yerine sadece sarı kartla kurtulması, Real Madridli oyuncuların tepkisini çekti.

Sahadaki gergin anlar ve Lionel Messi'nin anıldığı tartışma

Ortam daha da gerildi ve Romero, Dean Huijsen'in hakem yönetimine yönelik şikayetine müdahale edince, Bellingham hemen takım arkadaşını savundu. Bu durum iki futbolcu arasında sözlü atışmaya yol açtı. Romero, İngiliz orta saha oyuncusuna bağırarak susmasını ve ağlamamasını söyledi. Buna karşılık Jude Bellingham, rakibini korkaklıkla suçladı.

Ardından Arjantinli savunmacı, İngiltere milli takımının Dünya Kupası'ndaki ağır mağlubiyetini ve Bellingham'ın maç sonundaki gözyaşlarını hatırlatarak alay etti. Bellingham da altta kalmayarak, Romero'nun milli takımdaki başarılarına atıfta bulunarak sert bir yanıt verdi: "Lionel Messi'nin yanındayken çok konuşuyorsun, burada ise hiçbir şeysin"dedi İngiliz futbolcu.

Maç sonu protestolar ve teknik direktörlerin tepkisi

Maç bittikten sonra da duygular yatışmadı. Jude Bellingham, maçın hakemi Miguel Ángel Ortiz Arias'a yaklaşarak defalarca "iki kırmızı kart, iki!" diye bağırdı ve Romero ile Lee Kang-in'in sert faullerinin cezasız kalmasına olan tepkisini dile getirdi. Real Madrid teknik direktörü de basın toplantısında kendi tepkisini özgün bir şekilde göstererek, hakem hatalarının yer aldığı basılı fotoğrafları sergiledi.

Bu olayın ardından Atlético Madrid kulübü, sosyal medya hesaplarından teknik direktörün hareketine kinayeli bir yanıt vererek, yazıcıdan çıkan fotoğrafların yer aldığı bir video paylaştı ve "Hakemler üzerindeki baskıya son verin" notunu düştü. Bu gerilim, La Liga sezonundaki şampiyonluk yarışının daha da çetin ve uzlaşmaz geçeceğinin bir göstergesi.