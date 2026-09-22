Messi Arjantin formasını son kez giyiyor: Veda maçı için özel forma seçti

Fotoğraf: Lionel Messi (Instagram)

Lionel Messi, Arjantin milli takımıyla çıkacağı son maç öncesinde özel formasını tanıttı. 6 Ekim'de Buenos Aires'te Benin'e karşı sahaya çıkacak olan 39 yaşındaki yıldız, sosyal medya paylaşımına "Son maç... Bir ömürlük forma" notunu düştü.

Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki büyük dönemi sona yaklaşıyor.

Dünya futbol tarihinin en ünlü oyuncularından biri, milli formayla çıkacağı son maçta hangi formayı giyeceğini gösterdi. Sosyal medyada özel formayı tanıtırken kısa ama anlamlı bir yorum paylaştı.

«Son maç... Bir ömürlük forma», diye yazdı Messi.

Bu forma, Arjantinli yıldızın milli takımla 20 yılı aşkın süredir devam eden yolculuğunun son sayfalarından biri olacak.

Messi'nin son maçı ne zaman ve kime karşı olacak?

Arjantin milli takımı, 6 Ekim'de Buenos Aires'teki «Monumental» stadyumunda Benin ile bir hazırlık maçı yapacak.

Arjantin Futbol Federasyonu; Messi, Rodrigo De Paul ve Giovani Lo Celso'nun tam olarak 6 Ekim'deki bu son hazırlık maçında yer almak üzere çağrıldığını duyurdu.

FIFA da bu karşılaşmayı Messi'nin Arjantin milli takımı formasıyla son maçı olarak kaydetti.

Böylece futbolseverler, "Albiceleste" tarihindeki en büyük dönemlerden birinin sembolik finaline tanıklık edecekler.

Messi neden özel bir forma seçti?

Messi'nin son maç için seçtiği forma, klasik Arjantin formasından farklı.

Formada gökyüzü mavisi bir zemin ve merkezde beyaz dikey bir şerit bulunuyor. Oyuncunun soyadı ve meşhur 10 numara altın renginde işlenmiş. Formanın arka kısmında ise Arjantin'in ulusal sembolü olan Mayıs Güneşi'ne atıfta bulunan özel bir tasarım yer alıyor.

Messi videoda, 2026 Dünya Kupası'nda giydiği Arjantin formasını çıkarıp yerine veda maçında giyeceği özel formayı asıyor.

Bu nedenle forma, sıradan bir spor kıyafetinden ziyade, Messi'nin milli takımdaki kariyerinin sonunu simgeleyen bir parça olarak öne çıkıyor.

Bu, Messi'nin Arjantin formasıyla 208. maçı olacak

Messi, Arjantin milli takımı formasıyla rekor sayıda maça çıktı.

6 Ekim'deki Benin maçı, onun milli takımdaki 208. maçı olacak. Şu ana kadar Arjantin milli takımının en üretken oyuncusu olan Messi, 125 golle ulusal rekoru elinde tutuyor.

Bu rakamlar, Messi'nin milli takımdaki yerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Arjantin futbolunun birkaç neslini kapsayan dönem boyunca milli takımın ana yıldızı ve kaptanı oldu.

Messi, Arjantin ile hangi kupaları kazandı?

Messi'nin milli takımdaki kariyeri sadece istatistiklerle ölçülemez.

Arjantin ile Copa Americaturnuvasını iki kez kazandı. Ayrıca 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluğa ulaştı.

Messi'nin milli takımdaki en önemli başarıları arasında 2021 Copa America, 2022 Finalissima ve Dünya Kupası şampiyonluğu yer alıyor.

Bu açıdan bakıldığında, 6 Ekim'deki karşılaşma kariyerindeki sıradan bir maç değil, milli takımla olan uzun dönemin resmi veda gecesi olarak kabul ediliyor.

Veda öncesinde iki maç daha var

Arjantin, 6 Ekim'e kadar iki hazırlık maçına daha çıkacak.

Takım, 30 Eylül'de Cordoba şehrinde Bolivya ile karşılaşacak. 3 Ekim'de ise Buenos Aires'teki "Monumental" stadyumunda Burkina Faso ile mücadele edecek.

6 Ekim'de ise aynı stadyumda Benin ile maç oynanacak.

Arjantin Futbol Federasyonu'nun verilerine göre Messi, üçüncü maç olan Benin karşılaşmasında forma giyecek.

Bir forma, koca bir dönemin hatırası

Messi'nin "Son maç... Bir ömürlük forma" sözleri, Arjantin milli takımındaki kariyerinin sonuna yaklaştığını bir kez daha gösterdi.

6 Ekim'de "Monumental" stadyumunda Messi'nin Arjantin formasını son kez giymesi bekleniyor.

Bu maçtan sonra da Messi kulüp kariyerine devam edecek. Ancak Arjantin milli takımıyla ilgili bir dönem sona erecek.

En önemlisi, Messi son maçı için sıradan bir forma değil, tüm kariyerini simgeleyen özel bir forma seçti. 6 Ekim'de 10 numaralı formasıyla sahaya çıkacak olan efsane, milli takım tarihinin bir sonraki ve belki de son sayfasını yazacak.