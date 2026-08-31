Bir devir sona erdi: Messi Arjantin milli takımını bıraktığını açıkladı

·3·Spor
Bir devir sona erdi: Messi Arjantin milli takımını bıraktığını açıkladı

Dünya futbol tarihinin en büyük sayfalarından biri resmen kapandı. Arjantin milli takımının kaptanı, 39 yaşındaki efsanevi forvet Lionel Messi «Albiceleste» formasıyla geçirdiği 20 yıllık kariyerini noktaladığını Instagram hesabından resmen duyurdu.

Messi mesajında, bu kararı almanın kalbini çok acıttığını ancak artık zamanının geldiğinden tamamen emin olduğunu belirtti.

«Tükendim»: Messi'nin yürek burkan sözleri

Efsanevi futbolcu veda paylaşımında kendini milli takıma tamamen adadığını vurguladı:

  • Gençlere yol: «Tükendim ve milli takıma artık verecek bir şeyim kalmadı. Yerime kadroda oynamayı hak eden genç ve yetenekli bir nesil geliyor»;

  • 20 yıllık minnet: «20 yıl boyunca beni destekleyen taraftarlara, aileme, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu ortamı çok özleyeceğim. Artık takımı sade bir taraftar olarak destekleyeceğim».

2026 Dünya Kupası: Rekorlarla veda

Messi'nin veda kararı 2026 Dünya Kupası finalinin ardından geldi. New York'ta oynanan final maçında Arjantin, uzatmalarda İspanya'ya 0-1 mağlup oldu (golü 106. dakikada Ferran Torres attı).

Buna rağmen Leo, bu turnuvada adını tarihe altın harflerle yazdırdı:

  • İnanılmaz istatistikler: 2026 Dünya Kupası'nda 8 gol attı ve 4 asist yaptı;

  • Tarihi kilometre taşı: Dünya Kupaları tarihinde toplam 20 gol atan ilk futbolcu oldu;

  • Maç ve asist rekoru: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan ve en çok asist yapan oyuncu olarak yeni rekorlar kırdı;

  • Finaller tarihindeki en yaşlı oyuncu: 39 yaşında Gunnar Gren'in uzun yıllara dayanan rekorunu kırarak, Dünya Kupası finalleri tarihindeki en yaşlı saha oyuncusu oldu.

Messi'nin Arjantin formasıyla kazandığı görkemli başarılar

2006'da Almanya'daki Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkan yıldız, milli takım formasıyla 207 maça çıktı, 125 gol ve 68 asist kaydetti. Kazandığı kupalar:

  • Dünya Şampiyonu: 2022 (Katar);

  • Dünya Kupası ikinciliği: 2014 ve 2026;

  • Copa América şampiyonu: 2021 ve 2024;

  • Finalissima kazananı: 2022;

  • Olimpiyat şampiyonu: 2008 (Pekin).

Bu sefer karar kesin: 2016'daki olay tekrarlanmayacak mı?

Bu, Messi'nin milli takıma ilk vedası değil. Tam 10 yıl önce, 2016'da Copa América finalinde Şili'ye kaybettikten sonra ayrılacağını açıklamış ancak taraftarların ısrarıyla geri dönüp en görkemli dönemini (2021-2024 şampiyonlukları) yaşatmıştı.

Ancak uzmanlar bu seferki kararın geri dönüşü olmadığını belirtiyor. Oyuncunun yaşı (39) ve yakın zamanda babasını kaybetmesi, kararında ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

Bundan sonra ne olacak?

Messi'nin ABD'nin Inter Miamikulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor, yani kulüp düzeyinde futbol oynamaya devam edecek.

Arjantin milli takımı ise bir sonraki Finalissima, 2030 Dünya Kupası elemeleri ve 2028 Copa América turnuvalarına artık kaptanı ve liderinden yoksun girecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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