NASA'nın Swift teleskobunu kurtarma görevi başarısızlıkla sonuçlandı

·5·Teknoloji
NASA'nın Swift teleskobunu kurtarma görevi başarısızlıkla sonuçlandı

NASA'nın ünlü Swift uzay gözlemevinin ömrünü uzatmayı amaçlayan benzersiz bir girişim, beklenmedik teknik arızalar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. 30 milyon dolar değerindeki LINK adlı özel robotik cihaz, 25 Eylül'de yörüngeden çıkarak Dünya atmosferinde yandı. Bu projenin, uzay enkazını azaltmak ve efsanevi orbital cihazları kurtarmak adına önemli bir adım olması bekleniyordu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, Katalyst Space şirketi tarafından geliştirilen LINK cihazı, bu yılın 3 Temmuz tarihinde Marshall Adaları'ndan başarıyla fırlatılmıştı. Görevin temel planı, kendi itki sistemine sahip olmayan Swift teleskobunu uzayda özel mekanik kollar yardımıyla yakalamak ve onu daha yüksek bir yörüngeye taşımaktı. Bu durum, 2004 yılından beri faaliyet gösteren bilimsel gözlemevinin çalışma ömrünü önemli ölçüde uzatmayı sağlayacaktı.

Yörünge testleri ve beklenmedik arızalar

Başlangıç aşamasında uçuş planlandığı gibi ilerledi ve LINK ilk yörünge manevralarını başarıyla gerçekleştirdi. Ancak sistemlerin tam olarak devreye alınması sürecinde uzay aracının kontrolünde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Uzaya çıktıktan kısa bir süre sonra meydana gelen elektronik bir arıza sonucunda, üç yönelim jiroskopundan ikisi devre dışı kaldı. Ardından reaktif kontrol sistemi valfinde de bir arıza tespit edildi.

Batarya ve kontrol sorunları nedeniyle LINK kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı ve açısal hızı saniyede 9 dereceye ulaştı. Sonuç olarak cihazla iletişim kesildi. Mühendisler, kalan tek jiroskop ve yönelim motorları yardımıyla kontrolü kısmen geri kazanmayı başardılar, ancak bu süreç çok fazla yakıt tüketilmesine neden oldu.

Orijinal planın değişmesi ve ek deneyler

Mevcut durumu derinlemesine analiz eden NASA ve Katalyst Space uzmanları, kalan yakıt rezervinin Swift teleskobunu güvenli bir şekilde yakalamak ve yörüngesini yükseltmek için yeterli olmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle, 19 Ağustos tarihinde taraflar orijinal kurtarma operasyonundan resmen vazgeçtiler. Koşullara bağlı olarak, cihazın kalan yörünge ömrünü ek bilimsel deneylere harcamaya karar verildi.

Uzmanlar, uzay boşluğunda LINK üzerindeki üç robotik manipülatörün çalışmasını test ettiler. Ayrıca cihazı Swift teleskobuna 12–15 kilometre mesafeye kadar yaklaştırmayı başardılar ve bu mesafeden gözlemevinin nadir görüntülerini aldılar. Toplamda LINK, yörüngede 85 gün boyunca faaliyet gösterdi.

Swift gözlemevinin önemi

Uzayda 2004 yılından beri faaliyet gösteren Swift teleskobu, evrendeki en güçlü enerjik olaylar olan gama ışını patlamalarını kaydetmek ve araştırmak için özel olarak yaratılmıştır. Bu nesnenin temel avantajı yüksek tepki hızıdır; bir patlama tespit ettiğinde hemen kaynağa yönelebilir ve diğer teleskopların gözlemlere başlamasına yardımcı olabilir.

Aslında bu gözlemevi sadece iki yıllık bir süre için tasarlanmış olsa da, günümüzde yirmi yılı aşkın bir süredir başarıyla çalışmaktadır. Ancak günümüzde yüksek güneş aktivitesi nedeniyle üst atmosferin genişlemesi ve alçak yörüngeli cihazlar için sürtünmenin artması, Swift'in yörüngesinin alçalmasının temel nedeni olmaya devam etmektedir.

NASASwiftUzayTeknolojiAstronomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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