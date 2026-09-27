Norveç ve Portekiz bugün UEFA Uluslar Ligi liderliği için karşı karşıya geliyor

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün, 27 Eylül akşamı grup aşamasının 2. haftasının en merkezi ve merakla beklenen karşılaşmalarından biri oynanacak. Oslo'daki ünlü Ullevaal Stadyumu'nda Norveç Milli Takımı, kıtanın devlerinden Portekiz'i ağırlayacak. Bu kritik mücadeleyi Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği onaylandı.

TSİ 23:45'te başlayacak olan maçta her iki takım da en güçlü kadrolarıyla sahaya çıkıyor: Ev sahibi ekipte Martin Ødegaard ve Erling Haaland liderliğindeki hücum gücü dikkat çekerken, konuk ekipte Rúben Dias, João Cancelo, João Félix ve Gonçalo Ramos gibi yıldızlar yer alıyor. İlk maçta Norveç, Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek geri dönüşe imza atmış, Portekiz ise Galler'i 1-0 yenmişti. Bugünkü maç, gruptaki tek lideri belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

«Haaland vs Dias, 23:45 ve grup liderliği yarışı»: Maçın 5 ana noktası

Oslo'daki dev maç öncesi en önemli resmi bilgiler ve gerçekler:

Günün merkezi karşılaşması: 27 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi 2. hafta kapsamında Norveç ve Portekiz karşılaşıyor;

Ullevaal Stadyumu ve hakem: Mücadele Oslo'da oynanacak ve ünlü Fransız hakem François Letexier tarafından yönetilecek;

Maç saati: Maç bu gece TSİ 23:45'te başlayacak;

İlk haftadan galibiyetle başlangıç: Norveç dramatik bir maçta Danimarka'yı 3-2 mağlup ederken, Portekiz Galler karşısında 1-0'lık önemli bir galibiyet aldı;

3. hafta takvimi: 1 Ekim'de oynanacak 3. hafta maçlarında Norveç deplasmanda Galler ile, Portekiz ise Danimarka ile karşılaşacak.

Uluslar Ligi: Norveç ve Portekiz milli takımlarının kadro karşılaştırması

Ullevaal Stadyumu'ndaki kritik maç için takımların resmi ilk 11'leri:

Hatlar ve pozisyonlar Norveç Milli Takımı Portekiz Milli Takımı Kaleci (GK) Ørjan Nyland Diogo Costa Savunma (DF) Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Thorbjørn Heggem João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes Orta Saha (MF) Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard João Palhinha, João Neves Hücum (FW) Andreas Schjelderup, Antonio Nusa, Erling Haaland Francisco Conceição, João Félix, Pedro Neto, Gonçalo Ramos 1. hafta sonucu Danimarka karşısında 3-2'lik galibiyet Galler karşısında 1-0'lık galibiyet 3. hafta planı (1 Ekim) Galler deplasmanı Danimarka deplasmanı

Futbol analizi: Bu maç neden taktiksel bir devrim olarak görülüyor?

Avrupa futbolu yorumcuları, taktik analistler ve scoutların görüşleri:

«Erling Haaland ve Rúben Dias düellosu»: Kulüp düzeyinde Manchester Citytakımında birlikte forma giyen iki dünya yıldızı Haaland ve Dias, milli takımlarında karşı karşıya geliyor; Dias'ın pozisyon bilgisi Norveç'in ana gol silahını durdurabilecek mi, maçın kaderini belirleyen anahtar bu olacak;

Ødegaard ve orta saha yaratıcılığı: Norveç'te Ødegaard'ın merkezdeki zekice pasları ile Nusa ve Schjelderup gibi hızlı kanatlar, Portekiz'in hücumcu bekleri Mendes ve Cancelo'nun arkasında bıraktığı boşlukları değerlendirmeye çalışacak;

Portekiz'in çok yönlü hücumu: Konuk ekipte Félix, Conceição, Neto ve Ramos'tan oluşan hızlı dörtlü, Norveç savunmasını sürekli baskı altında tutacak; Palhinha ve Neves ikilisi ise merkezde top kontrolünü sağlayarak oyunun temposunu Portekiz lehine çevirecek.

Sizce bugün Oslo'daki maçta Erling Haaland liderliğindeki Norveç, Portekizli yıldızları geçip grupta tek lider mi olacak, yoksa Portekiz sınıfı ve tecrübesiyle sahadan üç puanla mı ayrılacak? Maç için skor tahmininiz nedir? Yorumlarda paylaşın ve Uluslar Ligi'nin en heyecanlı maçının analizine katılın!