«2 litrelik kola getirdi»: Kuryenin iyiliği sonrası adına 40 bin dolardan fazla bağış toplandı

ABD'nin Idaho eyaletine bağlı Boise şehrinde, 68 yaşındaki Domino's kuryesi Den Simpson, bir müşterisine yaptığı küçük bir iyilik sayesinde büyük miktarda bağış toplanmasına vesile oldu.

Edinilen bilgiye göre, 27 Mart günü Simpson bir siparişi teslim ederken, restoranda müşterinin siparişindeki iki litrelik Diet Coke'un kalmadığını fark etti. Kurye, müşteriyi arayarak başka bir içecek teklif etmek istedi ancak telefona cevap alamadı.

Bunun üzerine Simpson, siparişi değiştirmek yerine yakındaki bir markete giderek içeceği kendi parasıyla satın aldı ve müşteriye teslim etti.

Kuryenin bu hareketi, müşteri Brian Wilson'ın evindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Wilson daha sonra videoyu TikTok'ta paylaştı. Kendisinin ve eşinin görme engeli olduğunu, bu nedenle eksik ürünü kendilerinin gidip almasının kolay olmadığını belirtti.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Wilson, Den Simpson için bir GoFundMe bağış kampanyası başlattı. İlk sekiz gün içinde kurye için 40 bin dolardan fazla para toplandı. Daha sonra bağış miktarı daha da artarak 100 bin doları aştı.

Böylece, sadece bir içeceği müşteriye ulaştırmak için yapılan iyilik, 68 yaşındaki kurye Den Simpson için beklenmedik bir finansal desteğe dönüştü. Simpson o sıralarda yakın zamanda emekli olmayı planlıyordu.