Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026'da bronz madalya kazandı

·10·Spor
Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026'da bronz madalya kazandı

Özbekistan heyeti, Aichi–Nagoya-2026 XX. Yaz Asya Oyunları'ndaki madalya koleksiyonunu bir ödülle daha zenginleştirdi. Kurash milli takım üyesi Shohista Nazarova, -78 kg sıkletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

İlginç olan ise, madalya yolunun yarı finalde Özbekistan'ın bir diğer temsilcisi Pokizaxon Kamoldinova ile kesişmesiydi. Minderdeki iç rekabette Kamoldinova galip gelerek finale yükseldi. Nazarova ise Asya Oyunları'nı bronz madalya ile tamamladı.

Aynı sıklette iki Özbek sporcu

Özbekistan Kurash takımının -78 kg sıkletinde iki temsilcisi yer aldı. Milli Olimpiyat Komitesi verilerinde de Shohista Nazarova ve Pokizaxon Kamoldinova bu sıkletin katılımcıları olarak kaydedildi.

Nazarova turnuvayı başarıyla geçerek yarı finale kadar ulaştı. Bu aşamada rakibi vatandaşı Pokizaxon Kamoldinova oldu.

İki Özbek güreşçi arasındaki mücadelede Kamoldinova üstünlük sağladı ve altın madalya için yarışma hakkı kazandı. Nazarova ise bronz madalya ile yetindi.

Özbekistan için bir madalya daha

Shohista Nazarova'nın bronz madalyası, Aichi–Nagoya-2026'da Özbekistan heyetinin hanesine bir artı daha ekledi.

Turnuvanın 8. günü sonunda Özbekistan heyeti 10 altın, 17 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazanmıştı. Aynı gün kurashçılar Shohruhxon Baxtiyorov ve Ibodatxon Og‘ajonova altın, Bekmurod Oltiboyev ise bronz madalya elde etti.

Nazarova'nın ödülü ise kurashçıların Aichi–Nagoya-2026'daki madalyalarından biri oldu.

Şimdi tüm gözler Pokizaxon Kamoldinova'da

Shohista Nazarova için turnuva bronz madalya ile sona ererken, -78 kg sıkletindeki bir diğer Özbek güreşçi — Pokizaxon Kamoldinova altın madalya için yarışma şansı elde etti.

Böylece, aynı sıklette iki Özbek sporcu yarı finale kadar ulaştı. Onlardan biri madalyayı garantileyerek turnuvayı tamamlarken, diğeri Asya Oyunları şampiyonluğu için mindere çıkacak.

Bu durum, Özbek Kurash okulunda bu sıklette rekabetin ne kadar yüksek olduğunu da gösterdi.

Nazarova'nın bronzu — takım için önemli bir katkı

Aichi–Nagoya-2026'da Özbekistan heyeti geniş bir kadroyla yer alıyor. Milli Olimpiyat Komitesi'ne göre, ülkeyi 42 spor dalında 396 sporcu temsil ediyor.

Shohista Nazarova'nın bronz madalyası, bu büyük heyetin madalya havuzuna eklenmiş oldu.

En önemlisi, Kurash müsabakalarında Özbekistan temsilcileri sadece madalya için yarışmıyor, aynı zamanda birçok sıklette yüksek sonuçlar elde ediyor. Nazarova'nın yarı finale kadar ilerleyip bronz madalya alması da bu başarılardan biri oldu.

Shohista Nazarova için Aichi–Nagoya-2026 bronz madalya ile noktalandı. Şimdi -78 kg sıkletinde Özbekistan'ın bir diğer temsilcisi Pokizaxon Kamoldinova'nın finaldeki performansı bekleniyor.

Shohista NazarovaPokizaxon KamoldinovaAichi–Nagoya-2026Asya OyunlarıKurash
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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