Francesco Totti: 2006 Dünya Kupası'nı kazanamazdık

İtalya milli takımının eski forveti Francesco Totti, 2006 Dünya Kupası'ndaki zaferin kendi katılımı olmadan elde edilemeyeceğini vurguladı. Corriere dello Sport'a verdiği röportajda efsanevi futbolcu, Almanya'daki Dünya Kupası'na katılımının kariyerindeki en önemli dönüm noktası olduğunu ve statüsünü Roma şehrinin dışına taşıdığını itiraf etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İtalyan futbolu ve Roma kulübü tarihinde silinmez bir iz bırakan oyuncu, bu turnuvanın uluslararası alandaki itibarını önemli ölçüde artırdığını hatırlattı. Roma'ya olan sadakatiyle tanınan ofansif orta saha oyuncusu, ülkesinin dünya şampiyonu olmasında kendi katkısının belirleyici bir rol oynadığına inandığını ifade etti.

Sakatlık ve sahadaki fedakarlık

Totti röportaj sırasında kendine has esprili bir dille: «Eğer ben oynamasaydım, o kupayı kazanamazlardı» dedi. Ona göre Dünya Kupası, kendisine Roma dışında da kendini kanıtlama ve önemli bir figür olma gücü verdi. Sadece yerel turnuvalarda kazansaydı, şöhreti sadece İtalya'nın başkenti ile sınırlı kalırdı.

Ancak futbolcunun bu iddiaları temelsiz değil. Şubat 2006'da sol ayağı kırılan ve ağır bir ameliyat geçiren Totti, yaz aylarındaki Dünya Kupası'na yetişmek için büyük bir mücadele vermişti. Fiziksel durumu tam olarak iyileşmemiş olmasına rağmen, teknik direktör Marcello Lippi yönetimindeki takımın yedi maçından altısında sahaya çıktı.

Turnuvadaki verimli istatistikler

En iyi fiziksel durumunun sadece yüzde 40'ında oynamasına rağmen, Francesco Totti turnuva boyunca rakip fileleri 1 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı. Bu performansıyla turnuvanın en iyi asist kralı oldu ve takımın başarısına büyük katkı sağladı.

Ayrıca futbolcu, kariyerinin zirvesine 2001-2008 yılları arasında ulaştığını hatırlattı. Ona göre, o yıllardaki oyun seviyesi ve fiziksel durumu o kadar yüksekti ki, rakipleri için bile zorluk yaratıyordu.