Xiaomi 14 ve 14 Pro için yeni batarya hizmeti sunuldu

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonları olan Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinin pil ömrünü artırmaya yönelik özel bir güncelleme hizmetinin başlatıldığını duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu girişim kullanıcılara yeni bir cihaz satın almadan mevcut cihazlarının pil kapasitesini önemli ölçüde artırma imkanı tanıyor ve pazarda benzersiz bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni hizmetin 1 Ekim'den itibaren Xiaomi Mall platformunda kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor. Hizmetin standart fiyatı 189 yuan olsa da şirket, 1 Ekim ile 7 Ekim tarihleri arasında yüzde 20 özel indirim sunacağını açıkladı. Bu durum, müşterilerin hizmetten daha uygun koşullarda yararlanmasını sağlıyor.

Batarya kapasitesi ne kadar artacak

Bu servis kapsamında batarya değişimi yapıldıktan sonra akıllı telefonların enerji kapasiteleri önemli ölçüde genişliyor. Özellikle standart Xiaomi 14 modelinin batarya kapasitesi başlangıçtaki 4610 mAh değerinden 4795 mAh değerine yükseliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Xiaomi 14 Pro kullanıcıları için bu artış daha yüksek olup, 4880 mAh değerinden 5140 mAh değerine çıkıyor.

Böylece, bu iki amiral gemisi akıllı telefonun sahipleri, cihazlarının pil ömrünü uzatmak için tamamen yeni bir telefon satın alma zorunluluğundan kurtuluyor. Bu yaklaşım sadece kullanıcıların bütçesini korumakla kalmıyor, aynı zamanda teknolojik atıkları azaltma açısından da büyük önem taşıyor.

Kısıtlamalar ve gelecek planları

Buna rağmen, yeni hizmet henüz tüm modellere uygulanmıyor. Özellikle Xiaomi 14 Ultra modelinin şu an için hizmet kapsamına alınmadığı belirtildi. Söz konusu premium versiyon, başlangıçtan itibaren gelişmiş Jinshajiang bataryası ile donatılmış olup, önceki nesil bataryalara kıyasla yüzde 8 daha kompakt bir hacme sahip olmasına rağmen kapasitesinin 300 mAh daha büyük olmasıyla öne çıkıyor.

Çin pazarında başlatılan bu servisin gelecekte diğer bölgelerdeki kullanıcılar için de sunulup sunulmayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak şirketin bu girişimi, akıllı telefonların kullanım ömrünü uzatma ve müşterilere kolaylık sağlama konusunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.