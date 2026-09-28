Rakip futbolcunun 1,5 metrelik saçı yüzünden iki oyuncu kırmızı kart gördü: Uzun saçlı oyuncu ilgi odağı oldu

CONCACAF Uluslar Ligi maçında futbol sahasında alışılmadık bir olay yaşandı. Antigua ve Barbuda milli takımının iki oyuncusu, rakip forvet Aidan Scipio'nun uzun saçlarını çektikleri için kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maç sırasında Anguilla milli takımı forveti Aidan Scipio'nun saçları dikkatleri üzerine çekti. Dreadlock tarzındaki saçlarının uzunluğunun yaklaşık 1,5 metre olduğu belirtiliyor.

İşte bu saçları çekmek, Antigua ve Barbuda oyuncularının sahadan atılmasına neden oldu.

Her iki futbolcu da rakiplerinin saçını çektikleri için kırmızı kart gördü.

Maçtaki sıra dışı duruma rağmen Anguilla milli takımı rakibine karşı üstünlük sağlayamadı. Antigua ve Barbuda, rakibini 5-0 mağlup etti. Maç sonuna kadar skor değişmedi.

Bu olay futbolseverler arasında da ilgi uyandırdı. Rakip oyuncunun saçını çekmek gibi alışılmadık bir hareket, iki futbolcunun oyundan ihraç edilmesine yol açtı.