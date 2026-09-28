Bazı iPhone 18 Pro akıllı telefonlarında arıza tespit edildi

Yeni nesil amiral gemisi cihazların kullanımı sırasında kullanıcıların karşılaştığı teknik sorunlar, teknoloji dünyasında her zaman tartışmalara yol açmaktadır. ixbt.com'un haberine göre, son zamanlarda bazı iPhone 18 Pro sahipleri, yüz tanıma özelliğinin çalışmasında beklenmedik arızalar yaşandığından şikayet ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sosyal ağlarda yayılan bilgilere göre, söz konusu akıllı telefonlar kullanıcının yüzünü tanıyamadığında aniden donmakta ve ardından otomatik olarak yeniden başlatılmaktadır. Bu durum günlük kullanımda belirli rahatsızlıklara yol açarak kullanıcılar arasında haklı soruları beraberinde getirmektedir.

Sorunun nedenleri ve resmi açıklama

Uzmanlar, yeni nesil mobil cihazların piyasaya sürülmesinden sonraki ilk aylarda çeşitli küçük yazılım hatalarının görülmesinin normal olduğunu belirtiyor. Bu tür arızalar genellikle özel kullanım senaryolarıyla ilgili olup, giderilmeleri belirli bir zaman almaktadır.

Eylül ayının son günlerinde Apple şirketinin resmi destek hizmeti temsilcileri, konuyla ilgili başvuruların geldiğini doğruladı. Şirket uzmanlarının yaptığı ilk incelemelere göre, arızanın cihazın donanımında değil, sistem yazılımında olduğu tespit edildi.

Gelecek planları

Şu anda oluşan hatayla ilgili tüm bilgiler şirketin mühendislik departmanına iletilmiş durumdadır. Yazılımcılar bu arızayı gidermek için aktif bir şekilde çalışmaktadır.

Yüz tanıma sırasındaki donmaların ve otomatik yeniden başlatma durumlarının, yakında yayınlanacak olan bir sonraki işletim sistemi güncellemesiyle tamamen çözülmesi bekleniyor. Kullanıcılara, kararlı bir çalışma performansı için sistem güncellemesini beklemeleri tavsiye ediliyor.