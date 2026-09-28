Mariya Timofeyeva Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında şampiyon oldu
Özbekistanlı tenisçi Mariya Timofeyeva, Portekiz'deki Eupago Porto Open — WTA 125 turnuvasının şampiyonu oldu.
Porto şehrinde düzenlenen turnuvanın finalinde Timofeyeva, ABD temsilcisi Reese Brantmeier ile karşılaştı. 2 saat 38 dakika süren mücadelede Mariya, iki sette 7:6, 6:2 skoruyla galip geldi.
Finalde de rakibine şans tanımadı
Tenisçiler arasındaki mücadelenin ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Timofeyeva, tie-break'te üstünlüğü ele alarak seti kazandı.
İkinci sette ise Özbek tenisçi inisiyatifi tamamen eline aldı ve 6:2'lik skorla maçı noktaladı.
Böylece Mariya Timofeyeva, Eupago Porto Open turnuvası şampiyonuoldu ve Portekiz'deki turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.
Bu zafer, Özbek tenisçinin uluslararası arenadaki önemli başarılarından biri oldu.
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