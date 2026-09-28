Mariya Timofeyeva Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında şampiyon oldu

·3·Spor
Mariya Timofeyeva Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında şampiyon oldu

Özbekistanlı tenisçi Mariya Timofeyeva, Portekiz'deki Eupago Porto Open — WTA 125 turnuvasının şampiyonu oldu.

Porto şehrinde düzenlenen turnuvanın finalinde Timofeyeva, ABD temsilcisi Reese Brantmeier ile karşılaştı. 2 saat 38 dakika süren mücadelede Mariya, iki sette 7:6, 6:2 skoruyla galip geldi.

Finalde de rakibine şans tanımadı

Tenisçiler arasındaki mücadelenin ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Timofeyeva, tie-break'te üstünlüğü ele alarak seti kazandı.

İkinci sette ise Özbek tenisçi inisiyatifi tamamen eline aldı ve 6:2'lik skorla maçı noktaladı.

Böylece Mariya Timofeyeva, Eupago Porto Open turnuvası şampiyonuoldu ve Portekiz'deki turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Bu zafer, Özbek tenisçinin uluslararası arenadaki önemli başarılarından biri oldu.

Mariya TimofeyevaEupago Porto OpenWTA 125PortekizTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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