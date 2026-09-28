Honor Life S3 tanıtıldı: Manyetik E Ink okuyucu ve özellikleri

Honor markası, modern kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan yeni taşınabilir e-kitap okuyucusu Honor Life S3'ü resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre bu cihaz, kendine has manyetik bağlantı sistemi, ultra hafif ağırlığı ve kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor ve okuyuculara ek kolaylıklar sağlamayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temel özelliği, akıllı telefonun arka paneline mıknatıs yardımıyla sabitlenebilmesidir. Üretici, cihazın sadece 61 gram ağırlığında ve 5,6 milimetre kalınlığında olduğunu belirtiyor. Bu hafiflik ve incelik, günlük hayatta sürekli yanında taşımayı ve istenilen her yerde okuma yapmayı mümkün kılıyor.

Teknik özellikler ve ekran detayları

Honor Life S3, 3,68 inçlik E Ink ekranla donatılmış olup 259 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Ayrıca ekran, uzun süreli okumalarda göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltan yumuşak aydınlatma teknolojisine sahiptir. Cihazın kontrolü ise özel hassas dokunmatik yüzey aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kompakt görünmesine rağmen yeni e-kitap, pil performansı konusunda da iyi sonuçlar veriyor. Kaynağa göre üretici, pilin kesintisiz okuma modunda 30 saate kadar, tam şarjdan sonra bir haftaya kadar ve bekleme modunda 20 güne kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

Hafıza, formatlar ve fiyat politikası

Cihaza kitap aktarım süreci hızlı Wi-Fi 6 ağı üzerinden gerçekleştirilirken, dosyaları indirmek için Honor Magic Space uygulaması kullanılıyor. Cihaz, EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX ve TXT dahil olmak üzere temel e-kitap formatlarını destekliyor. Ayrıca kullanıcılar, 1 TB'a kadar TF hafıza kartı kullanarak dahili hafızayı genişletme imkanına sahip.

Şu anda Honor Life S3 Çin pazarında satışa sunulmuş olup başlangıç fiyatı 359 yuan olarak belirlenmiştir. Bu taşınabilir cihazın küresel pazara çıkışı hakkında henüz net bir bilgi verilmemiştir.