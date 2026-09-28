Ahror Ziyodullayev Aichi-Nagoya'da Asya şampiyonu oldu

·7·Spor
Ahror Ziyodullayev Aichi-Nagoya'da Asya şampiyonu oldu

Özbekistan heyeti, Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda bir altın madalya daha kazandı. Milli güreş takımı üyesi Ahror Ziyodullayev, -81 kg kategorisinde Asya şampiyonu oldu.

Ziyodullayev turnuva boyunca tüm rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Final mücadelesinde İran temsilcisi Ramin Ahmadzoda ile mindere çıktı.

Final maçında üstün bir performans sergileyen Özbek güreşçi, İranlı rakibini yenerek podyumun en üst basamağına yerleşti.

Güreşçilerden bir altın daha

Ahror Ziyodullayev'in zaferi, Özbekistan heyetinin hanesine bir altın madalya daha ekledi.

Ayrıca şampiyonluğu, Aichi-Nagoya-2026'da Özbek güreşçilerin başarılı performansını sürdürdü.

Ahror Ziyodullayev — Asya Oyunları şampiyonu! Özbekistan bayrağı bir kez daha podyumun en üst basamağında!

Ahror ZiyodullayevAichi-Nagoya-2026Özbekistan HeyetiAsya OyunlarıGüreş
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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