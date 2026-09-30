Tim Ream ABD milli takım kariyerini noktaladı

·4·Spor
Tim Ream ABD milli takım kariyerini noktaladı

ABD Erkek Milli Futbol Takımı kaptanı Tim Ream, uluslararası kariyerini resmen sonlandırdığını açıkladı. Doğduğu şehir olan St. Louis'de düzenlenen basın toplantısında konuşan 38 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, 16 yıl boyunca ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, futbolcu milli takım formasıyla toplam 86 maça çıktı ve bunların 32'sinde sahaya kaptan olarak liderlik etti. Şu anda MLS ekiplerinden Charlotte FC'de kariyerini sürdüren tecrübeli oyuncu, bundan sonra kulüp düzeyindeki performansına odaklanacağını ifade etti.

Zorlu ve uzun bir uluslararası yolculuk

Tim Ream'in milli takım kariyeri inişli çıkışlı bir seyir izledi. ABD formasıyla ilk maçına 2010 yılının Kasım ayında çıktı. Sahada görev yapan tüm oyuncular arasında, sadece DaMarcus Beasley ilk ve son maçı arasındaki süre bakımından Tim Ream'in önünde yer alıyor.

İlk yıllarında birkaç maçta forma giyen savunma oyuncusu, daha sonra uzun süre milli takıma çağrılmadığı dönemler yaşadı. Örneğin 2018 yılında hiç forma giymemişken, 2022 Dünya Kupası'na beklenmedik bir şekilde geri dönerek Katar'daki turnuvada ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.

Gurur verici başarılar ve yeni bir dönem

Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra takımın lideri haline gelen Ream, bir sonraki büyük turnuvalara giden yolda da milli takımın vazgeçilmez bir parçası oldu. ABD formasıyla iki kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ream, 2020 ve 2024 yıllarında CONCACAF Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kararını açıklarken, "Geçmişte futbolu tamamen bırakana kadar milli takımı bırakmayacağımı söylemiştim. Ancak gençler giderek güçleniyor ve bu sadece kendi çocuklarım için geçerli değil" ifadelerini kullanan futbolcu, son dört yılın milli takımdaki en keyifli dönemi olduğunu vurguladı.

“Men oʻtmishda butunlay futbolni tark etmagunimcha terma jamoadan ketmasligimni aytganman. Ammo yoshlar tobora kuchayib bormoqda va bu oʻz farzandlarimga taalluqli emas”, — deya taʼkidladi futbolchi oʻz qarorini izohlarkat. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi toʻrt yil terma jamoadagi eng zavqli davr boʻlgan.

Tim ReamABDFutbolMLSDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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