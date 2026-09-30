Golovin'den duble: Rusya, İran'ı net bir skorla mağlup etti

·6·Spor
Golovin'den duble: Rusya, İran'ı net bir skorla mağlup etti

Rusya milli takımı, FIFA günleri kapsamındaki hazırlık maçında İran karşısında 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Yekaterinburg'daki karşılaşmanın yıldızı, rakip fileleri iki kez havalandıran Aleksandr Golovin oldu.

Valeriy Karpin'in öğrencileri maça hızlı başladı ve daha ilk yarıda galibiyet için sağlam bir temel attı. Golovin, 21 ve 36. dakikalarda attığı gollerle Rusya'ya iki farklı üstünlüğü getirdi.

Golovin işi ilk yarıda bitirdi

Ruslar, maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü ele almaya çalıştı.

21. dakikada Aleksandr Golovin skoru açtı. Bu gol Rusya milli takımına güven verirken, kısa süre sonra Golovin tekrar sahneye çıktı.

36. dakikada orta saha oyuncusu bir kez daha İran kalesini havalandırdı ve duble yaptı.

Böylece ilk yarı sona ererken Rusya 2-0 öndeydi.

İkinci yarıda skor değişmedi.

Rusya'nın galibiyet serisi devam etti

İran karşısında alınan galibiyet, Karpin'in takımının son hazırlık maçlarındaki başarılı sonuçlarını sürdürdü.

Daha önce Rusya:

  • Burkina Faso — 3-0;

  • Trinidad ve Tobago — 3-0;

  • İran — 2-0

skorlarıyla galip gelmişti.

Yani Rusya, son üç maçında rakiplerine karşı 8 gol atıp kalesinde hiç gol görmedi.

Bu sonuç, Karpin'in takımının FIFA günlerinde oynadığı hazırlık maçlarında güven verici bir seri yakaladığını gösteriyor.

İran için Özbekistan'dansonra bir mağlubiyet daha

İran milli takımı için Rusya maçı bir başka mağlubiyetle sonuçlandı.

Daha önce İranlılar, Fergana'da Özbekistan milli takımına karşı hazırlık maçına çıkmış ve 1-3 mağlup olmuştu .

Böylece İran milli takımı, kısa süre içinde Özbekistan ve Rusya gibi takımlara karşı galibiyet alamadı.

Bu iki maçta İran kalesinde toplam beş gol gördü.

Rusya'yı iki önemli maç daha bekliyor

Karpin'in öğrencileri, İran galibiyetiyle FIFA günleri programını noktalamıyor.

Rusya milli takımı, bir sonraki hazırlık maçını 3 Ekim'de Namibya'ya karşı oynayacak. Karşılaşma Yekaterinburg şehrinde gerçekleşecek.

Ardından Ruslar, 6 Ekim'de Nijerya ile kozlarını paylaşacak. Bu maçın Nijniy Novgorod'da oynanması planlanıyor.

Böylece Rusya'yı kısa süre içinde iki uluslararası hazırlık maçı daha bekliyor.

FIFA sıralamasında da fark var

Şu anda Rusya FIFA sıralamasında 35. sırada, İran ise 22. basamakta yer alıyor.

Sıralamada İran daha üstte yer alsa da, sahadaki sonuç Rusya lehine oldu.

Rusya — İran 2-0

Goller: Golovin, 21, 36.

Rusya milli takımı için Golovin'in duble yapması ve takımın üst üste üçüncü hazırlık maçı galibiyeti, gelecek maçlar öncesinde iyi bir istatistik olarak öne çıkıyor.

RusyaİranAleksandr GolovinYekaterinburgFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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