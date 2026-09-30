UEFA Uluslar Ligi: İspanya, Hırvatistan'ı farklı mağlup etti

·0·Spor
UEFA Uluslar Ligi: İspanya, Hırvatistan'ı farklı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada İspanya milli takımı, sahasında Hırvatistan'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez Pizjuán stadyumunda gerçekleşen mücadelede Luis de la Fuente'nin öğrencileri rakiplerine neredeyse hiç şans tanımadı ve gruptaki üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koydu. Bu galibiyet, İspanya'nın 3. grupta liderliğini perçinlemesini sağladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Lamine Yamal'ın parlak oyunu ve hızlı goller

Goal.com'un haberine göre, sahadaki en etkileyici performansı genç yetenek Lamine Yamal sergiledi ve maçın en yüksek puanını aldı. Ev sahibi ekip, mücadelenin daha ilk dakikalarında gol perdesini açmayı başardı. İkinci dakikada Álex Baena'nın pasını ağlara gönderen Lamine Yamal, İspanya'yı öne geçirdi. İspanyollar bu golden sonra da ataklarını kesmedi.

Ancak Hırvatlar da pes etmedi. Karşılaşmanın 28. dakikasında Ivan Perisic'in kanattan yaptığı harika ortayı kafa vuruşuyla gole çeviren Dion Drena Beljo, skoru eşitleyerek ev sahibi taraftarları kısa süreliğine sessizliğe bürüdü. Buna rağmen, Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin cevabı çok hızlı ve sert oldu.

İkinci yarıda tam hakimiyet

Yenilen golden sadece üç dakika sonra Marc Pubill, İspanya'yı tekrar öne geçirdi. Lamine Yamal'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla ağlara göndererek devre arasına 2-1'lik üstünlükle gidilmesini sağladı. İkinci yarıda %63,7 topla oynama oranına ulaşan ev sahibi ekip, Hırvat orta sahasını tamamen çaresiz bıraktı.

Maçın 60. dakikasından sonra Lamine Yamal kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Maçın sonlarına doğru ise oyuna sonradan giren Nico Williams skoru belirleyen dördüncü golü Hırvat ağlarına gönderdi. Savunmadaki disiplin ve kalecinin güven veren performansı, Hırvatistan'ın ikinci yarıda sadece iki isabetli şut çekebilmesine izin verdi.

İspanyaHırvatistanLamine YamalUEFA Uluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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