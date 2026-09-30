iQOO 16 amiral gemisi tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite ve 8400 mAh batarya

Çin mobil teknoloji pazarında yeni amiral gemisi iQOO 16 akıllı telefonu resmen tanıtıldı. Ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz gelişmiş teknik özellikleri ve yüksek performansı nedeniyle uzmanlar tarafından haklı olarak "içindeki canavar" olarak adlandırılıyor. Yeni nesil amiral gemisi, en son işlemciyi, ultra yüksek kapasiteli bataryayı ve gelişmiş ekran teknolojilerini bünyesinde barındırıyor; başlangıç fiyatı ise 6000 yuan (yaklaşık 895 ABD doları) olarak belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan akıllı telefon, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisine sahip ilk cihazlardan biri oldu. Etkileyici güç değerleri sergileyen bu çip, AnTuTu benchmark testinde tam 5,574 milyon puan almayı başardı. Bu durum, kullanıcılara en ağır oyunlarda ve kaynak tüketen uygulamalarda bile sorunsuz bir çalışma imkanı sunuyor.

Ekran ve gelişmiş teknolojiler

Cihaz, 6,85 inçlik yüksek kaliteli Samsung Everest ekran ile donatılmış olup, yeni M16 malzemesi ve 2K LEAD 2.0 teknolojisi kullanılmıştır. Uzmanlar, benzer bir ekran matrisinin gelecekte çıkması beklenen Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde de kullanılabileceğini belirtiyor. Ekranın küresel tepe parlaklığı 2800 nit, yerel parlaklığı ise 10 000 nit seviyesindedir.

Ayrıca ekran, 165 Hz yüksek yenileme hızını ve 3300 Hz frekanslı PWM (titreşim kontrolü) teknolojisini destekliyor. Göz koruması ve kullanım konforunu artırmak amacıyla ekran özel bir yansıma önleyici kaplama ile kaplanmış olup, her ekran fabrika ortamında parlaklık ve renk doğruluğu açısından ayrı ayrı kalibre edilmektedir.

Soğutma sistemi ve özerklik

Akıllı telefonun ısınmasını önlemek için devasa bir soğutma sistemi kurulmuştur. Bu sistem, 8500 mm² alana sahip bir buhar odası ve toplam 29 453 mm² alanı kapsayan üç katmanlı ısı iletken grafit tabakasını içermektedir. Bu sistem, yüksek yükler altında bile cihazın sıcaklığını dengede tutmaya yardımcı olur.

Batarya kapasitesi açısından da iQOO 16 sınıfının liderlerinden biri haline geldi. Cihaz, 8400 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmış olup 100 W hızlı şarj teknolojisini desteklemektedir. Bu, kullanıcılara akıllı telefonu uzun süre şarj endişesi duymadan kullanma imkanı tanıyor.

Kamera yetenekleri konusunda da cihaz yüksek sonuçlar sergiliyor. Ana kamera, 1/1.3 inç optik formatına sahip 50 megapiksellik Sony sensörünü kullanıyor. Ayrıca cihaz, uzaktaki nesneleri kaliteli bir şekilde yakınlaştırmayı sağlayan 50 megapiksellik Sony sensörlü periskopik kamera ile donatılmıştır.

iQOO 16, marka tarihinde yeni OriginOS 7 yazılım tabanıyla piyasaya sürülen ilk akıllı telefon oldu. Yeni sistem, aynı anda beş uygulamayı ekranda aktif olarak gösterme imkanı sunuyor. Bununla birlikte, kişisel widget'lar, notlar ve diğer kullanışlı araçları oluşturmaya yönelik gelişmiş AI fonksiyonları sisteme derinlemesine entegre edilmiştir.