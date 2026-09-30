Modern otomobiller ve mobil uygulamalar sürücü verilerini sızdırıyor

Modern otomobiller; yerleşik Wi-Fi, GPS ve diğer ağ teknolojileri sayesinde sahipleri hakkında devasa miktarda veri topluyor ve bu veriler gizli kalmıyor. Northeastern Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, otomotiv endüstrisinde kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılmasının son derece yaygın olduğunu ve tüketicilerin bundan kaçınmasının neredeyse imkansız olduğunu gösterdi. Bu konu hakkında Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre bu araştırma; Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid, Rivian, Tesla ve Toyota gibi popüler markalar da dahil olmak üzere 17 otomotiv markasına ait 21 yeni nesil aracı kapsıyor. Uzmanlar ayrıca bunlarla ilişkili 30 mobil uygulamayı da inceleyerek gizlilik üzerindeki etkilerini analiz ettiler.

Veriler nereye gidiyor?

Araştırma sonuçlarına göre, incelenen 21 araçtan 19'u veri trafiğini en az bir üçüncü tarafa yönlendirdi. Test edilen 30 mobil uygulamadan yedisinin ise araç kimlik numarası (VIN), e-posta adresleri, telefon numaraları ve kesin konum bilgisi gibi gizli verileri reklam ve takip şirketlerine aktardığı tespit edildi.

Uzmanlar, sürücülerin kişisel verilerinin Adobe, ContentSquare, Google, Microsoft, Meta, Snap ve Yahoo gibi büyük teknoloji şirketlerine ulaştığını belirledi. Birden fazla veri türünün aynı üçüncü tarafa gönderilmesi sonucunda, reklamverenler ve veri simsarları tüketicilerin derinleştirilmiş dijital profillerini oluşturma imkanına sahip oluyor.

Uygulamalar ve otomobil üreticilerinin tutumu

Araştırma sürecinde, mobil uygulamayı araca bağlamanın reklamcıların ve takipçilerin etkisini yaklaşık iki katına çıkardığı belirlendi. Oluşturulan bu gizli profiller bankalar ve sigorta şirketleri gibi çeşitli kuruluşlara satılıyor, bu da tüketiciler için büyük bir risk oluşturuyor.

Araştırma sonuçları otomobil üreticilerine sunulduğunda, Honda dışındaki tüm markalar sorumluluğu başkalarına veya doğrudan tüketicilerin kendisine yükledi. Honda ise durumdan haberdar olduktan sonra veri toplama uygulamalarını iyileştirdi ve yüklenicisine aldığı tüm konum verilerini silmesi talimatını verdi.

Birçok otomobil üreticisi, mobil uygulamalardaki bazı bağlantıların harici web sayfalarına açıldığını ve bunların müşteri verilerini toplayan çerezler içerebileceğini belirtti. Ancak, bu süreçlerin çoğunun sürücülerin uyarısı ve rızası olmadan gerçekleştirildiği tespit edildi.