Yamal'dan duble, İspanya'dan farklı galibiyet: UEFA Uluslar Ligi 2. hafta sonuçları

·5·Spor
Yamal'dan duble, İspanya'dan farklı galibiyet: UEFA Uluslar Ligi 2. hafta sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesi İspanyaHırvatistan maçı oldu. Son şampiyon, kendi sahasında rakibini 4:1 mağlup ettive Lamine Yamal duble yaparak galibiyetin ana kahramanlarından biri oldu.

İngiltere de deplasmanda Çekya'yı 2:0 skorla mağlup etti. İsviçre ise İskoçya karşısında üç gollü bir galibiyet elde etti.

Yamal önderliğinde İspanya, Hırvatistan'ı farklı mağlup etti

İspanya ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma taraftarların beklediği gibi tempolu başladı.

28. dakikada Hırvatistan öne geçerek İspanyolları zor durumda bıraktı. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi.

Üç dakika sonra, Pubill skoru eşitledi — 1:1.

İlk yarının sonlarına doğru İspanya bir kez daha rakip savunmayı deldi. Lamine Yamal attığı golle takımını öne geçirdi.

İkinci yarıda İspanyollar üstünlüğü daha da artırdı.

63. dakikada Yamal bir gol daha atarak dubleyaptı.

Maçın sonlarına doğru ise Nico Williams İspanya'nın dördüncü golünün sahibi oldu.

Sonuç — İspanya 4:1 Hırvatistan.

İngiltere, Çekya'yı deplasmanda mağlup etti

İngiltere milli takımı da Uluslar Ligi'ndeki sıradaki maçını galibiyetle tamamladı.

«Üç Aslanlar» Çekya deplasmanında rakibini 2:0 skorla geçti.

İlk yarıda takımlar gol bulamadı. Aradan sonra ise İngiltere sahneye çıktı.

47. dakikada Anthony Gordon skoru açtı.

69. dakikada ise takım kaptanı Harry Kane penaltıyı gole çevirerek İngiltere'nin ikinci golünü attı.

Böylece konuk ekip 2:0 kazanarak turnuvadaki puanını artırdı.

İsviçre'den İskoçya'ya karşı net galibiyet

Bir diğer karşılaşmada İsviçre deplasmanda İskoçya ile karşılaştı.

İsviçrelioyuncular maçı tamamen kontrol altına alarak rakip kaleye üç gol gönderdi.

12. dakikada Rodriguez skoru açtı.

55. dakikada Elvedi farkı ikiye çıkardı.

82. dakikada ise Amdouni üçüncü golü kaydetti.

İskoçya — İsviçre 0:3.

Kazakistan, Slovakya karşısında puan alamadı

Kazakistan milli takımı ise Slovakya'ya konuk oldu.

Karşılaşmada ev sahibi ekip 26. dakikada Sauerile öne geçti.

35. dakikada Kazakistan yanıt verdi. Ramazan Karimov skoru eşitleyerek takımına umut verdi.

Ancak maçın sonlarına doğru Slovakya bir kez daha öne geçti. 82. dakikada Hancko gol atarak ev sahibine galibiyeti getirdi.

Slovakya — Kazakistan 2:1.

Uluslar Ligi'nde öne çıkan sonuçlar

2. haftadaki bu maçların ardından birçok takım konumunu güçlendirmek için önemli puanlar topladı.

UEFA Uluslar Ligi. 2. Hafta

  • İspanya — Hırvatistan 4:1

  • Çekya — İngiltere 0:2

  • İskoçya — İsviçre 0:3

  • Slovakya — Kazakistan 2:1

İspanya adına haftanın en parlak oyuncusu Lamine Yamal oldu. Genç yıldızın duble yapması, takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

İngiltere ise deplasmandaki 2:0'lık galibiyetle ciddi hedeflerini bir kez daha gösterdi. İsviçre de İskoçya'yı üç golle geçerek haftayı başarılı kapattı.

Uluslar Ligi'nde her hafta takımlar için sadece puan değil, bir üst tura çıkmak için önemli bir adım anlamına geliyor. Bu nedenle sıradaki maçlarda alınacak sonuçların gruplardaki durumu daha da kızıştırması bekleniyor.

UEFA Uluslar LigiLamine YamalİspanyaHırvatistanİngiltere
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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