Özbekistan — Suriye karşılaşması: Zorlu rakibe karşı 28 yıllık tarihi rövanş maçı

Özbekistan milli takımı, 1 Ekim'de FIFA günleri kapsamında başkentteki Paxtakor Merkez Stadyumu'nda Suriye milli takımı ile uluslararası hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak bu mücadele öncesinde iki takımın geçmişteki karşılaşmalarına bakıldığında, rakibin milli takımımız için Asya'daki en zorlu ve dirençli ekiplerden biri olduğu görülüyor.

Bugüne kadar taraflar yeşil sahada toplam 7 kez karşılaştı ve galibiyet sayılarında üstünlük şu an için Suriye tarafında: Rakip 3 kez sahadan galip ayrılırken, Özbekistan'ın 2 galibiyeti bulunuyor, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İlginç olan ise gol averajının tamamen dengede olması ve 5:5 şeklinde olmasıdır. Takımların son resmi maçı 2024 başında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kupası grup aşamasında oynanmış ve gol sesi çıkmamıştı (0:0).

«7 maç, 5:5 gol averajı ve Taşkent derbisi»: Maç öncesi 5 temel gerçek

Özbekistan ve Suriye milli takımlarının tarihi rekabetiyle ilgili en önemli veriler:

Rakibin üstünlüğü: 7 karşılaşmanın 3'ünü Suriye, 2'sini Özbekistan kazandı, 2 maç berabere bitti;

Mutlak eşitlikteki gol averajı: Her iki milli takım da birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda tam 5'er gol atmayı başardı (5:5);

Tarihteki ilk karşılaşma (1996): İki takım ilk kez 28 yıl önce karşılaştı ve Suriye 2:1'lik skorla galip geldi;

Katar'daki son çetin mücadele (2024): Son maç 2024 Asya Kupası'nda oynandı ve 0:0'lık beraberlikle sonuçlandı;

Taşkent'te akşam başlangıcı: Sıradaki hazırlık maçı 1 Ekim günü saat 19:00'da Paxtakor Stadyumu'nda oynanacak.

Özbekistan ve Suriye milli takımlarının maç geçmişi sınıflandırması

Takımlar arasında oynanan 7 maçın sonuçları ve turnuva statüsü tablosu:

Tarih / Yıl Turnuva veya maç statüsü Maç skoru Oyun sonucu ve özeti 1996 Uluslararası resmi / hazırlık maçı 1 : 2 Suriye galibiyeti (tarihteki ilk maç) 2016 Dünya Kupası elemeleri 1 : 0 Özbekistan'ın önemli galibiyeti 2017 Dünya Kupası elemeleri 0 : 1 Suriye rövanşı aldı 2018 Uluslararası hazırlık maçı 1 : 1 Taraflar yenişemedi (beraberlik) 2019 Uluslararası hazırlık maçı 2 : 0 Özbekistan'ın en farklı galibiyeti 2020 Uluslararası hazırlık maçı 0 : 1 Suriye tek golle kazandı 2024 Asya Kupası grup aşaması 0 : 0 Gol sesi çıkmayan savunma ağırlıklı beraberlik Toplam 7 maç Tarihi denge Goller: 5 — 5 Özbekistan: 2 galibiyet, Suriye: 3 galibiyet, 2 beraberlik

Taktik ve analitik inceleme: Suriye neden milli takımımız için her zaman zorlu bir rakip?

Futbol uzmanları, taktik analistler ve spor yorumcularının sonuçları:

«Kapalı ve savunma odaklı futbol modeli»: Suriye milli takımı geleneksel olarak düşük blokta, düzenli savunma ve güçlü fiziksel ikili mücadelelere dayalı bir futbol sergiliyor; 7 maçın 6'sında bir golden fazla fark oluşmaması (2019'daki 2:0 hariç), rakibin savunmasını aşmanın milli takımımızın forvetleri için her zaman zor bir sınav olduğunu gösteriyor;

«Psikolojik engel ve karşılıklı denge»: Gol averajının 5:5 olması, takımların sahanın her santimetresi için sert bir mücadele verdiğini gösteriyor; 2024 Asya Kupası'nda bile milli takımımız favori olmasına rağmen Suriye savunmasını kıramamıştı; bu yüzden Taşkent'teki bu maç sadece bir hazırlık değil, istatistiksel üstünlüğü eşitlemek için önemli bir psikolojik fırsattır;

Srecko Katanec için resmi eleme öncesi prova: Teknik ekip için Suriye gibi fiziksel olarak güçlü ve derinde savunma yapan bir rakibe karşı oynamak, Dünya Kupası elemelerinde karşılaşabilecekleri benzer rakipler öncesinde hücum hattını test etmek ve yeni kombinasyonlar denemek için ideal bir ortam sunuyor.

Sizce milli takımımız 1 Ekim'de Suriye savunmasını aşarak tarihi istatistiklerde galibiyet sayısını eşitleyebilecek mi? Bu maç için skor tahmininiz nedir? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun bu önemli maçının analizini tüm taraftarlarla tartışın!