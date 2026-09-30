İspanya, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı farklı mağlup etti

·3·Spor
İspanya, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı farklı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki bir sonraki maçta, son dünya şampiyonu İspanya, kendi sahasında Hırvatistan milli takımını 4-1'lik farklı bir skorla mağlup etti. Sevilla'daki Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan stadyumunda oynanan maçta genç yıldız Lamine Yamal iki gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynadı. Bu başarının ardından Luis de la Fuente yönetimindeki ekip, grubunda iki galibiyetle liderliğe yükseldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, İspanya milli takımı maça çok yüksek bir tempoyla başladı ve rakibine ilk dakikalardan itibaren baskı kurdu. Maçın henüz 2. dakikasında Álex Baena'nın isabetli pasını alan Lamine Yamal, sol ayağıyla topu köşeye göndererek perdeyi açtı. Opta istatistiklerine göre, İspanya milli takımı üst üste iki maçta (İngiltere ve Hırvatistan'a karşı) ilk iki dakika içinde gol atmayı başardı. Bu sonuç, takım tarihinde 2004 yılından bu yana ilk kez kaydediliyor.

Hırvatistan'ın direnci ve İspanyolların hızlı yanıtı

İlk baskılara rağmen Hırvatistan milli takımı oyun içinde dengeyi kurmayı başardı. 28. dakikada Ivan Perisic'in ortasında Dion Beljo kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Ancak konuk ekibin sevinci kısa sürdü. Üç dakika sonra köşe vuruşundan gelen topu Marc Pubill kafa vuruşuyla ağlara göndererek İspanya'yı tekrar öne geçirdi.

İlk yarının sonuna kadar ev sahibi ekip oyunun kontrolünü elinde tuttu. Mikel Oyarzabal'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Fermin Lopez devrenin sonunda topu direğe nişanladı. Orta sahadaki hakimiyet tamamen İspanyolların elindeydi ve Hırvat kaleci Dominik Livakovic, takımını birçok kez zor durumlardan kurtardı.

Yamal'ın dublesi ve son nokta

İkinci yarıda da oyunun seyri değişmedi. Top kontrolünü elinde tutan İspanya ataklarını sürdürdü. Maçın 63. dakikasında oyuna sonradan giren Pedri'nin pasını alan Lamine Yamal, zor pozisyonda olmasına rağmen topu ağlara göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Maç sonunda İspanyollar yüzde 63.7 topla oynama oranı yakaladı ve rakip kaleye toplam 16 şut çekti. Maçın 81. dakikasında Hırvat futbol efsanesi Luka Modric oyuna girdiğinde, Sevilla taraftarları ona saygılarını göstermek için ayağa kalkarak alkışladı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Mikel Merino'nun pasında Nico Williams'tan geldi ve karşılaşma 4-1 sona erdi.

Lamine YamalİspanyaHırvatistanUluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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