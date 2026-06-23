Özbekistan - Portekiz maçını canlı anlatımla takip edin

Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Saat 22:00'de başlayacak olan karşılaşmadaki golleri, tehlikeli pozisyonları, oyuncu değişikliklerini, kartları ve diğer önemli gelişmeleri canlı anlatım ile aktaracağız.

Özbekistan'ın ilk 11'inde Abduvohid Ne’matov, Rustam Ashurmatov, Alisher Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov, Bobur Karimov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov ve Azizbek G‘aniyev sahaya çıkıyor.

Portekiz'de Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix ve Cristiano Ronaldo ilk 11'de yer alıyor.

Karşılaşmayı «Zo‘r TV» kanalı üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Maçtaki tüm önemli anlar ise metin şeklinde düzenli olarak güncellenecektir.

Canlı anlatım

Maç öncesi — Hakem: Jalal Jayed. Topla santrayı Özbekistan yapıyor.

1' — Maç başladı.

2' — Bruno Fernandes (Portekiz) takım arkadaşına pas vermeye çalıştı ancak savunma tarafından kesildi.

3' — Bruno Fernandes ceza sahası dışından vurdu, ancak top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

3' — Portekiz kornerle kısa pas kullandı.

5' — Nuno Mendes'in pası adrese ulaşmadı, atak sonlandı.

6' — GOL! 1–0. Joao Cancelo'nun harika çalışması sonrası top Cristiano Ronaldo'ya geldi. Ronaldo, Abduvohid Nematov'u geçerek topu sağ alt köşeye şık bir vuruşla gönderdi.

10' — Bekhruz Karimov (Özbekistan) faul yaptı; Portekiz tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

11' — Cancelo dönen topa iyi bir vuruş yaptı ancak top kaleye ulaşmadı.

11' — Bruno Fernandes'in serbest vuruşu kalecinin ellerinde kaldı.

14' — Jalal Jayed düdüğünü çaldı. Odiljon Hamrobekov (Özbekistan) tehlikeli bir oyun sonrası faul yaptı; Portekiz'e direkt serbest vuruş.

14' — SARI KART. Odiljon Hamrobekov yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

17' — GOL! 2–0. Nuno Mendes (Portekiz) ceza sahası dışından mükemmel bir serbest vuruş kullandı ve topu sol direğin içine kavisle gönderdi. Muhteşem bir gol.

19' — Sherzod Nasrullayev (Özbekistan) savunmayı delen pasa yetişip vurdu ancak Diogo Costa topu rahatça kontrol etti.

20' — Bekhruz Karimov rakibinden topu kaptı ancak hakemin faul düdüğüyle tepki gösterdi. Portekiz'e serbest vuruş.

21' — Nuno Mendes'in ceza sahasına gönderdiği yerden pas savunma tarafından kesildi.

23' — Bruno Fernandes serbest vuruşla topu ceza sahasına gönderdi ancak Özbekistan savunması topu uzaklaştırdı.

23' — Su molası (cooling break) verildi.

28' — Sherzod Nasrullayev (Özbekistan) orta kesti ancak savunma oyuncusu dikkatli davranarak topu güvenli bölgeye uzaklaştırdı.

29' — GOL! 2–1. Azizjon G‘aniyev (Özbekistan) dönen topa hızla yetişti. Kaleye olan mesafeye bakmadan sert bir vuruş yaptı ve top sol üst köşeye gitti! Harika bir vuruşla skor 2:1 oldu.

30' — Dikkat! Hakem, golle ilgili olası bir faulü incelemek için VAR kontrolü yapacağını belirtti. Özbekistanlı oyuncular bu duruma tepkili.