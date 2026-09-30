Roma, Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın Arjantin seyahatini yasakladı

·2·Spor
Roma, Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın Arjantin seyahatini yasakladı

İtalya'nın Roma kulübü, futbolcuları Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın, Lionel Messi'nin milli takımdaki veda maçına katılmak üzere Arjantin'e gitmelerine izin vermedi. Bu kesin karar, kulüp yönetimi tarafından iç ligdeki kritik maçlar öncesinde sportif ve mantıksal gerekçelerle alındı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un bildirdiğine göre, efsanevi forvet Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla çıkacağı son maça hazırlanıyor. Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda Benin'e karşı oynanacak özel dostluk maçının, sekiz kez Altın Top kazanan yıldızın uluslararası kariyerindeki son karşılaşma olması bekleniyor.

Her ne kadar Paulo Dybala ve Nahuel Molina, Katar'daki Dünya Kupası'nda zaferi birlikte paylaşmış ve Messi'nin yakın takım arkadaşları olsalar da, Romalı yetkililer onları Trigoria tesislerinde tutmayı uygun gördü. Kulüp açıklamasında, bunun Lionel Messi'ye bir saygısızlık değil, takımın fiziksel durumunu koruma ve uzun mesafe uçuşlarını önleme tedbiri olduğu vurgulandı.

Como ile kritik maç ve FIFA kuralları

Romalılar bu kısıtlamayı, takımın yakın zamanda Como'ya karşı oynayacağı maçla gerekçelendirdi. Bu mücadele, Arjantin'deki maçtan sadece beş gün sonra gerçekleşecek ve teknik heyet, lider oyuncuların yorulmasını istemiyor. Bilgi olarak, 32 yaşındaki Dybala Messi ile 18, 28 yaşındaki Molina ise 53 maçta sahaya çıktı.

Buna rağmen yasak, kulüpteki tüm Arjantinli oyuncuları kapsamıyor. Genç yetenek Matias Soulé, Arjantin milli takımının resmi kadrosuna dahil edildiği için FIFA kuralları gereği ülkesine gitmesine izin verildi. Soulé'nin Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e karşı oynanacak maçlarda yer alması bekleniyor.

Roma kulübü, bu kararla Arjantin Futbol Federasyonu'na ve Lionel Messi'nin kişiliğine duyulan yüksek saygının korunduğunu özellikle belirtti. Oyuncular, yakın dostlarını ve kaptanlarını sahadan izleyemeseler de kulüp, sezon hedeflerini ön planda tutmak zorunda kaldı.

Roma klubi mazkur qaror orqali Argentina futbol assotsiatsiyasi hamda Lionel Messining shaxsiga nisbatan yuksak hurmat saqlanib qolishini alohida taʼkidladi. Garchi futbolchilar oʻzlarining yaqin doʻsti va sardorini maydondan turib kuzata olmasa-da, klub mavsumdagi vazifalarni birinchi oʻringa qoʻyishga majbur boʻldi.

Paulo DybalaLionel MessiRomaArjantinSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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