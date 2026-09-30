ABD'den geri dönüş: Şili'ye karşı 6 gollü maçta galibiyet

Hazırlık maçında ABD milli takımı, Şili'yi 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip, iki kez geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu üç golle karşılaşmayı galibiyetle noktaladı.

ABD - Şili karşılaşması taraftarlara altı gollü bir futbol şöleni sundu. İlk yarıda takımlar birer gol atarken, devre arasından sonra olaylar farklı bir boyut kazandı.

Şili 49. dakikada tekrar öne geçti ancak ABD sadece iki dakika sonra skoru eşitledi. Sonraki goller ise ev sahibine galibiyeti getirdi.

İlk yarıda eşitlik

Karşılaşmada gol perdesi 37. dakikada açıldı. Sebastian Berhalter ABD milli takımını öne geçirdi.

Ev sahibi ekip ilk yarıyı galibiyetle kapatmaya yakınken Şili cevap verdi. 45. dakikada Diego Ulloa gol atarak skoru 1-1'e getirdi.

Böylece takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

İkinci yarıda altı dakikada üç gol

Devre arasından sonra maç tamamen farklı bir havaya büründü.

49. dakikada Maximiliano Gutierrez Şili'yi tekrar öne geçirdi: 2-1.

Ancak ABD'nin cevabı gecikmedi. İki dakika sonra, Julian Hall skoru tekrar eşitledi.

Böylece 49-51. dakikalar arasında iki takım birbirine karşılıklı gollerle cevap vererek maçtaki hücum futbolunu daha da kızıştırdı.

Richards ABD'yi öne geçirdi

Skor 2-2 iken her iki takımın da galibiyet şansı devam ediyordu.

72. dakikada Chris Richards ABD'nin üçüncü golünü attı. Ev sahibi ekip maçın ikinci yarısında ilk kez öne geçti: 3-2.

Şili skoru tekrar eşitlemeye çalışsa da, ABD savunması son dakikalarda üstünlüğünü korudu.

Uzatmalarda nokta konuldu

Karşılaşmanın kaderi uzatma dakikalarında kesinleşti.

90+3. dakikada Mathias Albert ABD'nin dördüncü golünü kaydetti.

Bu golden sonra maçta başka gol olmadı ve ABD, Şili karşısında 4-2'lik galibiyet elde etti.

ABD - Şili 4-2

Goller: Berhalter, 37; Ulloa, 45; Gutierrez, 49; Hall, 51; Richards, 72; Albert, 90+3.

Meksika ve Peru da berabere kaldı

Hazırlık maçları kapsamında oynanan bir diğer karşılaşmada Meksika ve Peru 1-1 berabere kaldı.

Peru 27. dakikada golü buldu. Jairo Velez konuk ekibi öne geçirdi.

Meksika ise ikinci yarının başında cevap verdi. 49. dakikada Victor Guzman Denzel Garcia'nın pasından sonra skoru eşitledi: 1-1.

Kalan dakikalarda her iki takım da galibiyet golünü arasa da skor değişmedi.

Meksika - Peru 1-1

Goller: Velez, 27; Guzman, 49.

Takımları sırada ciddi sınavlar bekliyor

ABD milli takımı bir sonraki hazırlık maçında 4 Ekim'de Meksika'ya karşı sahaya çıkacak.

Peru ise 3 Ekim'de Kanada milli takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

ABD'nin Şili'ye karşı mücadelesi hücum futbolu, altı gol ve ikinci yarıdaki keskin değişimlerle akıllarda kaldı. Ev sahibi ekip, iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2 kazanarak taraftarlarına heyecanlı bir maç izletti.