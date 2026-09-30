Dean Huijsen İspanya kadrosundaki acı verici arayı anlattı

·5·Spor
Dean Huijsen İspanya kadrosundaki acı verici arayı anlattı

İspanya milli takımına geri dönen stoper Dean Huijsen, yaz aylarındaki Dünya Kupası kadrosunda yer almamasının kendisi için ne kadar zor olduğunu açıkça itiraf etti. Goal.com'un haberine göre, genç futbolcu Hırvatistan karşısında alınan farklı galibiyetin ardından duygularını ve milli takımdaki geleceğini değerlendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sánchez-Pizjuán Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada son dünya şampiyonu, rakibini 4-1 mağlup etti. Bu maç, ev sahibi ekip için dünya şampiyonu olduktan sonraki ilk iç saha maçıydı. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin ilk 11'de başlattığı Dean Huijsen, 90 dakika boyunca güven veren bir performans sergileyerek takımının UEFA Uluslar Ligi'nde üç puanı hanesine yazdırmasına önemli katkıda bulundu.

Acı verici karar ve ailenin desteği

Hatırlanacağı üzere, yaz aylarındaki dünya kupası öncesinde açıklanan 26 kişilik kadroya Huijsen'in alınmaması kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Bu karar, İspanya tarihinde 92 yıl sonra ilk kez bir milli takım kadrosunda Real Madrid oyuncusunun yer almadığı bir duruma neden olmuştu. Teknik heyet; Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Eric García ve Marc Pubill gibi savunmacıları tercih etmişti.

Maç sonu röportaj alanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan savunmacı, yazın yaşanan durumun ailesini de derinden etkilediğini gizlemedi. Futbolcu, "Bu benim için çok zordu. Nihayetinde hem kendim hem de ailem için çok üzücü bir andı. Ancak en önemlisi geri dönmüş olmam ve artık sadece olumlu şeylere odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni hedefler ve gelecek planları

Real Madrid forması giyen takım arkadaşı Marc Cucurella ile birlikte güven veren bir oyun ortaya koyan eski Juventus savunmacısı, teknik ekibin uzun vadeli planlarında yer aldığını kanıtladı. Hemen ilk 11'de sahaya dönmesi, teknik direktörün ona olan güveninin kaybolmadığını gösteriyor.

Sevilla'daki bu net galibiyet, İspanya milli takımının yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı. A3 grubunda lider durumda bulunan de la Fuente'nin öğrencileri, İngiltere ve Hırvatistan'ın üç puan önünde yer alıyor. İspanyollar, gruptaki liderliklerini pekiştirmek için Cumartesi günü Çekya ile karşılaşacak.

Dean Huijsen için ise bu başarılı dönüş, milli takımdaki stoper pozisyonu için yaşanan kıyasıya rekabette yerini yeniden sağlamlaştırmak adına harika bir fırsat teşkil ediyor.

Dean HuijsenİspanyaUEFA Uluslar LigiReal MadridFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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