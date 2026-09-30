Orta Asyalı sporcunun altın madalyası ayakkabı nedeniyle iptal edildi

·2·Spor
Orta Asyalı sporcunun altın madalyası ayakkabı nedeniyle iptal edildi

Kazakistanlı atlet Yasmina To‘qsonboyeva'nın 2026 Asya Oyunları'nda 42,195 kilometrelik yürüyüş maratonunda elde ettiği birincilik, rakiplerinin yaptığı itiraz üzerine iptal edildi. Sporcu, bu durumu 28 Eylül'de Instagram hesabından duyurdu.

To‘qsonboyeva yarış mesafesini 3 saat 22 dakika 20 saniyederecesiyle tamamlayarak bitiş çizgisini ilk sırada geçmişti. Bu sonuç, Kazakistan milli takımına Asya Oyunları'ndaki dokuzuncu altın madalyayı kazandıracaktı.

Ancak sporcu mesafeyi tamamladıktan sonra sonucu hakkında resmi bir itirazda bulunuldu. Yarışmanın nihai protokolünde de To‘qsonboyeva'nın sonucunun karşısında “Protested” işareti yer aldı.

İtirazın nedeni ise Kazak sporcunun yarışta giydiği ayakkabı oldu. Rakipleri, To‘qsonboyeva'nın kullandığı ASICS model ayakkabının, World Athletics'in resmi onaylı ayakkabı listesindeki gerekliliklere uygun olup olmadığını sorguladı.

Bunun üzerine sporcunun maratondaki derecesi iptal edildi. Sonuç olarak Kazakistan milli takımı, To‘qsonboyeva'nın hanesine yazılması beklenen altın madalyadan mahrum kaldı.

İlginç olan ise, To‘qsonboyeva'nın nihai karar açıklanmadan önce sosyal medyada tepkisini dile getirmiş olmasıydı. Altın madalyası elinden alınsa bile tekrar yarışıp bu madalyayı yeniden kazanacağını belirtti.

Böylece maratonda finişi ilk sırada geçen Kazak sporcunun birinciliği, beklenmedik bir şekilde ayakkabı sorunu nedeniyle iptal edildi. Şimdi ise To‘qsonboyeva'nın yarış sonrası yaptığı açıklama, sonucu geri kazanma ve tekrar şampiyonluk için mücadele etme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Yasmina To‘qsonboyevaAsya Oyunları 2026World AthleticsASICS AyakkabıAtletizm
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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