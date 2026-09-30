Nico Williams, Lamine Yamal'ı Altın Top'a layık gördü

·5·Spor
Nico Williams, Lamine Yamal'ı Altın Top'a layık gördü

İspanya milli takımının yetenekli kanat oyuncusu Nico Williams, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or'u kazanma şansını yüksek değerlendirdi. Sevilla'da Hırvatistan'a karşı alınan farklı galibiyetin ardından futbolcu, genç yeteneğin performansının tüm dünyanın takdirini hak ettiğini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

GOAL.com'un haberine göre, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Hırvatistan ile oynanan maçta İspanya milli takımı rakip filelere dört gol gönderdi. Bu karşılaşmada Lamine Yamal iki gol atarken bir golün de asistini yaptı. Maçın sonunda Nico Williams da şık bir vuruşla skoru belirleyerek takımının net galibiyetine katkıda bulundu.

Maç sonu röportajında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nico Williams, Yamal'ın mevcut seviyesine övgüler yağdırdı. Ona göre, futboldan anlayan ve bu oyunu seven herkes, Lamine Yamal'ın bugün dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu kabul etmelidir.

Yıldız sezon ve rekorlar

Yamal'ın kulüp ve milli takımdaki istikrarlı ve parlak performansı, taraftarlar ve uzmanlar arasında Ballon d'Or için ana adaylardan biri olduğu yönündeki tartışmaları alevlendirdi. 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezonki sonuçlarının yanı sıra İspanya Süper Kupası ve diğer prestijli ödüllerin kazanılmasında başrol oynadı.

Geçen yıl bu prestijli sıralamada ikinci olan genç yetenek, bu kez Kylian Mbappe ve Harry Kane gibi dünya futbolunun önde gelen yıldızlarıyla birlikte ana adaylar arasında gösteriliyor. Sergilediği oyun sadece İspanya'da değil, uluslararası arenada da büyük beğeni topluyor.

Yenilmezlik serisi ve gelecek planları

Sevilla'daki galibiyet, son dünya şampiyonunun yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı ve Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki liderliğini pekiştirdi. İspanya milli takımının bir sonraki maçlarını Çekya ve Hırvatistan'a karşı oynaması planlanıyor.

Şu anda oylama süreci sona ermiş durumda ve Lamine Yamal ile diğer adaylar, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek ödül törenini heyecanla bekliyor. Bu gecede dünyanın en iyi futbolcusunun ismi resmen açıklanacak.

Lamine YamalNico WilliamsBallon d'OrİspanyaUEFA Uluslar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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