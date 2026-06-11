Şili semalarında Starlink: Helikopterler için 310 Mbps hızında internet

Şili'nin güney dağ silsilelerindeki uzak bölgelerde, geleneksel iletişim araçlarının neredeyse hiç bulunmadığı yerlerde helikopter servisleri Starlink uydu internetini kullanmaya başladı. Ağ, yer altyapısı kurmanın imkansız olduğu Patagonya ve And Dağları koşullarında kararlı bir geniş bant bağlantısı sağlıyor; bu da havacılık güvenliği için kritik öneme sahip. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Şili, hizmetin 2021'de başlatılmasından bu yana Starlink'in gelişimi için ana test sahalarından biri olmaya devam ediyor. Daha önce bu teknoloji, uzak okulları ve yerleşim yerlerini birbirine bağlamak için kullanılmıştı. Kasım 2025'te ise ülkede, akıllı telefonların acil durum iletişimi için doğrudan uydu sinyali almasını sağlayan Direct to Device özelliği devreye alındı.

Havacılık sektöründe sistem, helikopter operasyonlarına uyarlanmış ve uçuş sırasında kullanım için resmen onaylanmıştır. Şirket verilerine göre ekipman, helikopter kullanımı sırasında oluşan titreşimlere, sıcaklık değişimlerine ve yüklere dayanabilmektedir. Sistem, 310 Mbps'ye kadar hız ve 99 ms'den düşük gecikme (latency) ile çalışmayı garanti ediyor.

Mürettebat için bu, gerçek zamanlı hava durumu verilerini alma, operasyonları koordine etme ve görüntülü görüşme yapma imkanı anlamına geliyor. Starlink'in sadece 2026 yılı içerisinde 11 yeni havayolu şirketini ağına dahil ettiği ve küresel havacılık pazarındaki yerini sağlamlaştırdığı belirtiliyor.