Bilim İnsanları Endişeli: Dünya Okyanuslarında Sıcaklık Rekor Seviyeye Ulaştı

Dünya okyanuslarındaki su sıcaklığı bir kez daha tarihi rekoru tazeledi. Uzmanlara göre bu, sadece sıradan bir iklim rekoru değil, aynı zamanda küresel ısınma süreçlerinin daha da şiddetlendiğinin önemli işaretlerinden biridir.

Copernicus Marine Service verilerine göre, bu yılın haziran ayında dünya okyanusu yüzeyinin ortalama sıcaklığı 21,0 dereceyeulaştı. Bu değer, 2023 ve 2024 yıllarının aynı döneminde kaydedilen önceki rekorlardan bile daha yüksek oldu.

Uzmanlar, en yüksek sıcaklıkların Pasifik Okyanusu'nun tropikal ve subtropikal bölgelerinde, Şili ve Kaliforniya kıyılarında, Kuzey Atlantik'in subtropikal kısmında ve Avrupa'nın batı kıyılarında gözlemlendiğini bildirdi.

Rapora göre, 2026 yılının ilk altı ayında dünya okyanusunun ortalama sıcaklığı 20,94 dereceolarak gerçekleşerek, gözlem tarihindeki ikinci en yüksek sonuç olarak kaydedildi.

Akdeniz'deki durum da dikkat çekici. Ocak-Haziran ayları arasında suyun ortalama sıcaklığı 18,07 dereceyeulaştı. Haziran ayında ise deniz yüzeyi 24,3 dereceyekadar ısınarak, çok yıllık gözlemlerdeki en yüksek değer kaydedildi.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, yıl başından beri sıcak hava dalgaları dünya okyanusu yüzeyinin yaklaşık %82'sinietkiledi. Bu nedenle, okyanuslardaki değişimlerin sürekli ve yüksek hassasiyetle izlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Uzmanlar, bu sürecin temel faktörlerinden biri olarak El Niño iklim olayını göstermektedir. Bu olay, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kısımlarında su sıcaklığının normalin üzerine çıkmasıyla karakterize edilir ve dünya genelindeki hava sistemini etkiler.

Okyanus bilimciler, okyanusun Dünya'daki fazla ısı enerjisinin büyük bir kısmını emdiğini vurguluyor. Bu nedenle, su sıcaklığındaki herhangi bir ani değişim, küresel iklimde meydana gelen süreçlerin önemli bir göstergesi olarak kabul edilir.