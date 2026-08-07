Kurtarılan penguen yıllar boyunca 8 bin km yüzerek kurtarıcısının yanına dönüyor
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2011 yılında Brezilyalı balıkçı Juan Pereyra de Souza, sahilde petrole bulanmış ve ölümün eşiğinde olan bir penguen buldu. Kuşu temizleyip bakımını yaptı, penguen iyileşince ona Din-Dim adını vererek yeniden denize bıraktı.
Ancak penguen uzağa gitmedi. Aynı gün Juan’ın yanına geri döndü.
Daha sonra Din-Dim, her yıl Arjantin ve Şili kıyılarına doğru yola çıkıp 8 bin kilometreden fazla mesafe katetmesi ve ardından Juan’ın yaşadığı yere geri dönmesiyle ün kazandı.
Bir diğer ilginç nokta ise Din-Dim’in başka insanların kendisine yaklaşmasına ve onu sevmesine izin vermemesi. Yalnızca kendisini kurtaran Juan’a güvendiği söyleniyor.
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