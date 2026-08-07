Kurtarılan penguen yıllar boyunca 8 bin km yüzerek kurtarıcısının yanına dönüyor

2011 yılında Brezilyalı balıkçı Juan Pereyra de Souza, sahilde petrole bulanmış ve ölümün eşiğinde olan bir penguen buldu. Kuşu temizleyip bakımını yaptı, penguen iyileşince ona Din-Dim adını vererek yeniden denize bıraktı.

Ancak penguen uzağa gitmedi. Aynı gün Juan’ın yanına geri döndü.

Daha sonra Din-Dim, her yıl Arjantin ve Şili kıyılarına doğru yola çıkıp 8 bin kilometreden fazla mesafe katetmesi ve ardından Juan’ın yaşadığı yere geri dönmesiyle ün kazandı.

Bir diğer ilginç nokta ise Din-Dim’in başka insanların kendisine yaklaşmasına ve onu sevmesine izin vermemesi. Yalnızca kendisini kurtaran Juan’a güvendiği söyleniyor.