Özbekistan'ın gelecekteki rakibi Kongo DC, Şili karşısında fırsatı kaçırdı

Tarihte ilk kez katıldığımız Dünya Kupası'nın başlaması arifesinde, Özbekistan milli takımının yer aldığı gruptaki durum ve rakiplerimizin hazırlık süreçleri ülkemiz futbol severlerinin dikkat merkezinde. Özellikle, dörtlümüzdeki ana rakiplerden biri olarak görülen Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Kongo DC) milli takımı, son uluslararası hazırlık maçında Güney Amerika temsilcisi Şili milli takımıyla karşılaştı ve mağlup oldu.

Okyanus ötesindeki yeşil sahalarda geçen yoğun ve çetin mücadelede Latin Amerikalılar 2:1'lik skorla üstünlük sağladı. Maç sırasında Şilili oyuncular Osorio (51. dakikada) ve Sepulveda (86. dakikada) rakip kaleyi isabetli vurarak takımlarına galibiyeti getirdi; Afrikalıların tek teselli golü ise mücadelenin sonunda, yani 88. dakikada Kayembe tarafından kaydedildi. Bu hazırlık maçı, Kongo DC milli takımının savunma hattında hala ciddi sorunlar ve boşluklar olduğunu açıkça gösterdi ve bu durum, Fabio Cannavaro önderliğindeki teknik heyetimiz için şüphesiz iyi bir bilgi kaynağı olacaktır.

Hatırlatmakta fayda var ki, Dünya Kupası müsabakalarında Özbekistan milli takımıyla birlikte 'hesaplaşacak' olan Kongo DC temsilcileri, mundialdeki ilk resmi maçlarını 17 Haziran'da Avrupa devi Portekiz milli takımına karşı oynayacak. Bunun ardından, 24 Haziran'da Kolombiya temsilcilerine karşı sahaya çıkacaklar. Son olarak, grup aşamasının en belirleyici 3. turunda, yani 28 Haziran'da Kongo DC milli takımı hemşehrilerimiz olan Özbekistan milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmada hemşehrilerimize sadece ve sadece galibiyet dileklerimizi iletiyoruz!

Hazırlık maçı detayları:

Milli Takımlar: Kongo DC – Şili — 1:2

Atılan goller: Kayembe 88 — Osorio 51, Sepulveda 86.

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