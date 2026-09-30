Xiaomi çayı ters demleyen yeni termosunu tanıttı

Xiaomi, yolda ve seyahatlerde yaprak çay ile çeşitli karışımlı içecekleri hazırlamak için tasarlanan Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition adlı yeni cihazını duyurdu. ixbt.com verilerine göre, 500 ml hacimli bu özel termos, modern teknolojileri ve kullanışlı yapısıyla dikkat çekiyor. Cihazın fiyatı şimdilik 199 yuan olarak belirlenmiş olup, genel satış öncesi fon toplama sürecinin 14 Ekim'de başlaması planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu modelin diğer benzer cihazlardan temel farkı, benzersiz bir yerçekimi mekanizmasına sahip olmasıdır. Ana gövdenin üzerinde, modern, son derece dayanıklı ve güvenli gıda sınıfı plastik olan tritandan yapılmış şeffaf bir hazne bulunur ve bu hazne bir titanyum filtre ile ayrılır. Çay demleme süreci oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşir.

Ters demleme mekanizması ve avantajları

İçeceği hazırlamak için hava sızdırmaz termosun ters çevrilmesi yeterlidir. Bu sırada sıcak su, filtreden geçerek üst hazneye ulaşır ve çay yapraklarıyla karışır. Kullanıcı, demleme sürecinin yoğunluğunu şeffaf hazne üzerinden doğrudan gözlemleyebilir ve kontrol edebilir.

Çay istenilen kıvama geldiğinde termos tekrar normal konumuna getirilir. Sonuç olarak hazır içecek alt kısma süzülürken, çay yaprakları ayrı bir bölmede kalarak aşırı acılaşmanın önüne geçilir. Bu çözüm, özellikle yoldayken kaliteli demlenmiş çay içmeyi sevenler için oldukça pratiktir.

Malzeme kalitesi ve ek özellikler

Cihazın gövde, filtre ve kapak iç kısmı dahil olmak üzere temel yapısal unsurları, yüzde 99'dan fazla saflıkta titanyumdan üretilmiştir. Xiaomi, bu malzemenin hafifliği, korozyon direnci ve içeceğe metalik bir tat vermemesiyle öne çıktığını belirtiyor.

Kullanıcı sadece standart bir termos kullanmak isterse, üst hazneyi kolayca çıkarıp kapağı doğrudan titanyum gövdeye takma imkanı da mevcuttur. Cihaz, yaklaşık 45 derece sıcaklığı altı saate kadar koruyabilmektedir.

Pratik kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla filtre ve silikon contalar temizlik için kolayca sökülebilir. Ancak üretici, tritan hazneye kaynar su dökülmemesini tavsiye etmektedir. Yeni ürün, Deep Space Gray ve Moonlight Silver renk seçenekleriyle sunulmaktadır.