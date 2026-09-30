Vinicius Junior: "Şu an özgüvene ihtiyacım var"

Real Madrid ve Brezilya milli takımının yıldızı Vinicius Junior, son dönemdeki form düşüklüğü ve özgüven eksikliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Genellikle keskin ve üretken bir oyun sergileyen Brezilyalı forvet, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gol yollarında zorlanıyor. Oyuncuya göre bu durum, yaz aylarındaki Dünya Kupası sonrası yaşadığı psikolojik çöküş ve zorlu süreçle doğrudan bağlantılı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Sezona zorlu bir başlangıç yapan Vinicius, şu ana kadar Real Madrid formasıyla sadece bir gol atabildi. Ancak milli takımdaki son maçında özgüvenini bir nebze olsun tazeledi. Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçına Suncorp Stadyumu ev sahipliği yaptı ve karşılaşma Brezilya'nın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. O maçta Vinicius, 80. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru belirledi.

Sahada dayanışma ve penaltı anı

Bu penaltı, forvet oyuncusu için beklenmedik bir fırsat oldu. Aslında takımın asıl penaltıcısı Raphinha oyundan çıktıktan sonra, sıra Arsenal orta sahası Bruno Guimarães'e gelmişti. Ancak takım arkadaşının psikolojik durumunu anlayan Guimarães, penaltı kullanma hakkını Vinicius'a devrederek ona destek olmayı tercih etti. Bu durum, takım içindeki birlik ve beraberliği gözler önüne serdi.

Maç sonrasında Vinicius Junior, milli takımdaki arkadaşlarının desteğinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi. Bruno Guimarães'in kendi şansından bilerek vazgeçip ona moral vermek istediğini özellikle vurguladı. Forvet oyuncusu, "Bruno Guimarães, Raphinha yokken penaltıları kullanan isimdir. Onun kullanmak isteyeceğini düşünmüştüm ama şu an özgüvenin benim için su ve hava kadar gerekli olduğunu biliyordu" dedi.

Dünya Kupası travması ve takım ruhu

Futbolcu, Dünya Kupası'ndaki mağlubiyeti kabullenmenin zor olduğunu ve sonrasındaki toparlanma sürecinin kolay geçmediğini itiraf etti. Bruno Guimarães ise bu adımın takımda bireysel egoların olmadığını ve herkesin ana hedefinin Brezilya milli takımının başarısı olduğunu kanıtladığını belirtti. Ona göre milli takımda kişisel hırsların bir önemi yok, en önemli şey takım başarısıdır.

Brezilya milli takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti de zor bir dönemden geçen yıldız futbolcuyu savundu. Deneyimli çalıştırıcı, form düşüklüğüne rağmen Vinicius'un milli takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı ve ona olan tam güvenini yineledi.